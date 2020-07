Zeker 23 coronabesmettingen gelinkt aan Hillegoms café

De 46-jarige Boy Hardeman werd donderdag benaderd door de GGD. 'Eerst waren het twee bezoekers die positief testten op COVID-19. Vrijdagavond waren het er vier.' De eigenaar besloot vervolgens om de deuren van zijn café te sluiten.

Het is onduidelijk wie de bron van de besmetting is. Hardeman denkt dat de uitbraak is gebeurd op zaterdag 11 juli. Volgens hem moet het na 23.00 uur zijn gebeurd. De bezoekers die voor 23.00 uur binnen waren zijn niet besmet, blijkt uit onderzoek. 'Vanaf 1 juni zijn we bij de deur gaan staan, als gastheer om de gezondheid van de bezoekers in de gaten te houden. Er was triage bij de deur.'

'Corona niet klaar met ons'

Hardeman is zelf positief getest. Ook medewerkers hebben het virus opgelopen. 'Mensen zijn klaar met corona, maar corona is nog niet klaar met ons', zegt Hardeman. Hij zegt zich kiplekker te voelen, ondanks dat hij het virus onder de leden heeft.

GGD Hollands Midden is bezig met het contactonderzoek. Mogelijk heeft het virus zich verspreid doordat mensen met milde klachten zich niet hebben laten testen en bijvoorbeeld zijn blijven werken. De GGD Hollands Midden benadrukt dat testen van groot belang is om het virus onder controle te houden. 'Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor de gezondheid van je familie, vrienden en collega’s.'

Voetbaltoernooi afgelast

Ondertussen heeft de plaatselijke voetbalclub SV Hillegom een seniorentoernooi afgelast. 'Het is uit voorzorg', benadrukt Jaap van der Post, coronacoördinator van de club. 'Er zouden 100 à 150 man op afkomen. En we nemen het zekere voor het onzekere. We zijn een afspiegeling van de gemeenschap van Hillegom. Het zou mij dus niet verbazen als er iemand positief is die ook bij SV Hillegom zit.'

De komende activiteiten zijn opgeschort. Trainingen waren er al niet meer, omdat het seizoen afgelopen was. 'Komende week kijken we wat gaan doen', besluit Van der Post.