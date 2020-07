ADO Den Haag werkt eerste training van het seizoen af: 'Ik heb de energie gemist'

'Of ik zenuwen had? Nee, dat is pas bij de eerste competitiewedstrijd', vervolgt Rankovic, die aan zijn eerste klus als hoofdtrainer gaat beginnen. 'De voorbereiding is de leukste tijd voor iedere training. Niet zoveel spanning, alleen maar plezier. De energie van de jongens heb ik het meest gemist. En die bevalt mij wel.'

Vanwege alle maatregelen rond de uitbraak van corona start de voorbereiding van ADO Den Haag later dan gepland. 'Maar het is niet zo dat ik een maand thuis heb gezeten en uit mijn neus heb gegeten', voegt Rankovic er aan toe. 'Ik ben andere dingen buiten het veld bezig geweest', waarmee de trainer doelt op onder andere spelers aantrekken. De teller van nieuwe spelers staat momenteel op zes.

'We trainen momenteel met een grote groep, met veel 'jonkies' erbij. We gaan de komende tijd kijken hoe we die groepen kleiner kunnen maken voor de volgende periode. Wat is zelf zou willen de komende periode? De 'jonkies' krijgen allemaal een kans in de voorbereiding om zichzelf te bewijzen, maar ik wil snel naar een vaste groep van achttien tot twintig spelers. Over spelers die er nog bij moeten komen praat ik niet.'

