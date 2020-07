Delft krijgt een groot nieuw park bovenop de treintunnel

Het nieuwe Van Leeuwenhoekpark krijgt een flinke omvang. Het wordt in totaal vijf voetbalvelden groot. De Delftse wethouder Martina Huijsmans (D66, Ruimtelijke ordening) zegt dat zij denkt dat Delft met het park 'een prachtige groene plek rijker' wordt.

Het nieuwe park is ontworpen door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten uit Amsterdam. Volgens Marie-Laure Hoedemakers van dat bureau ligt in het hart ervan een 'centrale loper'. Vanaf dat pad is steeds iets anders te zien en te doen.

Basketballen

In het noordelijk deel komt bijvoorbeeld een plek om te basketballen en een wandelbrug waarvandaan mensen kunnen uitkijken over het hele park. Onder die brug komen weer schommels. Aan de kant van het busplein bij het station komt een waterkunstwerk dat de ingang van het park markeert. Dit zorgt voor speelplezier en voor verkoeling in het park en op het busplein, is het idee. 'Op de groene glooiende flanken van het park kun je liggen in het gras, picknicken, een boek lezen, vliegeren of een balletje trappen. Het park biedt rust en reuring', stelt Hoedemakers.

Met het park wordt ook hittestress voorkomen. En er is rekening gehouden met het veranderende klimaat, bijvoorbeeld door de plaatsing van bomen. Het Van Leeuwenhoekpark levert bovendien een bijdrage aan de wetenschap. Via meetpunten die zijn aangebracht krijgen onderzoekers van TU Delft 'inzicht in de klimaateffecten van een park op een stedelijke omgeving'.

Enthousiast

Het definitieve ontwerp van het noordelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark werd vorige week digitaal aan de omgeving gepresenteerd. Ongeveer negentig mensen keken mee en volgens de gemeente waren de reacties 'positief en enthousiast'. Het gaat om een uitwerking van het voorlopige ontwerp van het park, dat twee jaar geleden werd gemaakt. Een definitief plan voor het zuidelijk deel van het park volgt later.

Het Van Leeuwenhoekpark wordt in fasen aangelegd. De werkzaamheden kunnen pas beginnen wanneer de gebouwen rond het toekomstige park klaar zijn.

