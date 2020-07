Zomerscholen zijn begonnen: van extra taalles tot leren rappen

In Den Haag zijn de zomerscholen begonnen. Het Haagse zomerprogramma is samengesteld om mogelijke leerachterstanden in te halen die kinderen en jongeren tijdens de coronacrisis hebben opgelopen. Maar ook om hen een leuke, creatieve en sportieve zomer te bieden nu veel gezinnen vakantie in eigen stad zullen vieren.

In buurthuis Mandela in Transvaal zit een groepje zomerschoolleerlingen aandachtig te luisteren naar de lerares. 'Ik wil beter worden in taal, daarom vind ik het leuk om naar de zomerschool te gaan', zegt een meisje. 'Ik had eerst helemaal geen zin', zegt een jongen, 'maar toen vertelde mijn moeder dat het niet alleen taalles is maar dat je 's middags ook kan leren rappen nou toen vond ik het ineens wel leuk', zegt de jongen met een brede grijns.

Dit jaar is dat met een breder aanbod, verspreid over meerdere weken. Zo organiseren vier basisscholen in Transvaal samen met een buurthuis vier weken lang een taal- en rekenprogramma in de ochtend en in de middag een programma met museum Museon. In de Schilderswijk bieden zes basisscholen samen met een buurthuis een zomerschool programma, zij breiden dat deze zomer uit van twee naar zes weken.

Veel gemist

Volgens onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer is de zomerschool dit jaar extra belangrijk: 'Kinderen en jongeren hebben dit jaar door de coronamaatregelen veel moeten missen. Zo was er een tijdje geen school, geen sport, geen uitje en minder contact met leeftijdsgenootjes. Het is belangrijk dat kinderen juist deze zomer de kans krijgen om extra te leren, te ontdekken, actief te zijn en gewoon veel plezier te maken. Zo kunnen zij na de vakantie een frisse start maken.'