Het mag als een behoorlijke stunt worden gezien. De eventuele terugkeer van Eljero Elia bij ADO Den Haag. In een interview met Omroep West bevestigde Elia dat er al meerdere keren contact is geweest met de leiding van de Haagse club. Ook tijdens de eerste training was het 'talk of the town'. 'Ik ga niet liegen, ik heb Eljero Elia er heel graag bij', zegt trainer Aleksander Rankovic.

'Als Eljero hier komt dan is dat niet alleen voor mij goed, maar ook voor de stad en de spelersgroep. Voor ADO Den Haag is het een geweldige kans. De supporters zullen heel blij zijn als hij bij ADO komt. Ik als trainer zou superblij zijn’, vervolgt de nieuwe oefenmeester van de Haagse club.

Elia had al contact met algemeen directeur Mohammed Hamdi, Martin Jol (technisch hart) en Taco van den Velde (hoofdscouting) over een eventuele terugkeer. Rankovic heeft de telefoon nog niet gepakt. 'Dat doe ik expres niet. Ik wil de spelers niet storen als ze in voorbereiding zijn op een wedstrijd. Ik wacht op het juiste moment om hem te spreken.'

'Elia kan Robben van ADO zijn'

Mocht Elia in Den Haag tekenen, dan betekent dat – na Arjen Robben bij Groningen - weer een terugkeer van een oud-international op de Nederlandse velden. 'Dat is vergelijkbaar. Elia is een jongen met een bepaalde status en ervaring in zijn carrière. Wat Robben voor Groningen is, kan Elia voor ADO zijn.'

