Vijf jaar cel geëist tegen pedoseksuele internetlokker die door moeder werd ontmaskerd

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen een 26-jarige man die via internet minderjarige meisjes verleidde om naaktfoto's naar hem te sturen. De man had ook seks met verschillende slachtoffers. Hij werd uiteindelijk door een moeder uit Gouda ontmakserd.

De moeder zag op de telefoon van haar 14-jarige dochter dat ze wel heel vaak contact had met de man uit de Drentse plaats Schoonloo. Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank maandag vertelde de verdachte zelf hoe hij haar benaderde op sociale media, door zich voor te doen als een 16-jarige jongen. Hij vroeg haar om naaktfoto's te sturen en maakte uiteindelijk een afspraak met haar. In een bosje in een park in Gouda had hij seks met haar.

'Je hebt me de afgrond in gesleurd', liet het slachtoffer de 26-jarige verdachte maandag weten via haar schriftelijke slachtofferverklaring die tijdens de strafzitting werd opgelezen. Ze beschreef hoe ze door het misbruik in een diepe persoonlijk crisis terechtkwam. 'Ik heb twee jaar van mijn leven door jou vergooid.'

Twaalf slachtoffers

'Je hebt mijn gezin verscheurd', liet de Goudse moeder de verdachte bij de rechtbank weten in haar slachtofferverklaring. De man wordt ervan beschuldigd dat hij in totaal twaalf slachtoffers heeft gemaakt. Het zouden bijna allemaal meisjes zijn in de leeftijd van 11 tot 15 jaar.

Hij vroeg de meisjes ook om seksueel getinte afbeeldingen van zichzelf te maken. Een 11-jarig meisje vroeg hij om haar 5-jarige zusje te betasten. De politie vond ook kinderporno bij de man thuis.

Verdachte bekend

Verder zou de man met verschillende andere slachtoffers seksafspraakjes hebben gemaakt. Nadat de moeder uit Gouda alarm had geslagen, kwam de Drentse man voor de eerste keer vast te zitten. Na korte tijd werd hij echter vrijgelaten uit voorarrest. Daarna bleek dat hij meer slachtoffers had gemaakt en moest hij terug de cel in. Maandag bekende hij bij de rechtbank de meeste beschuldigingen.

De officier van justitie wil dat de verdachte, naast een celstraf van vijf jaar, ook een verplichte behandeling krijgt opgelegd. De uitspraak is over twee weken.