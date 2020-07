Burgemeester Hillegom over coronabrandhaard: 'Het bewijst maar weer dat het virus niet weg is'

'Ik hoop dat het een wake-upcall is. Ook voor de rest van Nederland.' Dat zegt burgemeester van Hillegom Arie van Erk over de verschillende coronabesmettingen die zijn gelinkt aan het Hillegomse café De Kleine Beurs. 'Het bewijst maar weer dat het virus nog niet weg is.'

Vrijdag maakte het café bekend dat vier bezoekers positief zijn getest op het virus. Maandag was dat aantal opgelopen tot 23. 'En de GGD heeft wel de verwachting dat dat aantal nog oploopt', vertelt Van Erk. 'Er zijn dit weekend veel mensen getest, die uitslagen zijn nog niet binnen.'

De GGD is bezig met een contactonderzoek. 'Het zijn voornamelijk mensen onder de veertig die nu besmet zijn geraakt', aldus de burgemeester. 'Die groep heeft vaak milde klachten en heeft dus niet door dat ze het virus doorgeeft. Dat maakt de situatie zo verraderlijk.'

Grote bereidheid

Van Erk geeft aan dat de schrik in het dorp er goed inzit, maar is blij te zien dat iedereen nu zijn verantwoordelijkheid neemt. 'Je ziet dat er een grote bereidheid is bij de inwoners van Hillegom om zich te laten testen', vertelt hij. 'Dat is zó belangrijk. Op deze manier hopen we de brandhaard binnen een of twee weken ingedamd te hebben.'

'Het is in ieder geval een belangrijke les voor iedereen dat we nog niet terug kunnen naar hoe het vroeger was. Je ziet natuurlijk de laatste tijd al dat men losser wordt wat betreft de coronamaatregelen', aldus Van Erk. 'Er zijn in Nederland nog meer brandhaarden geweest, dus het is goed dat er nu zoveel aandacht aan de besmettingen in Hillegom wordt besteed. Ondanks dat ik er natuurlijk niet blij mee ben dat het überhaupt is gebeurd.'

