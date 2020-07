Vakantieparken razend populair én peperduur: 3700 euro voor twee weken

Vakantievierend Nederland lijkt ondanks corona koste wat het koste deze zomer toch even weg te willen. Vakantieparken en campings in de regio draaien als een tierelier. En de prijzen? Die slaan over de kop. Zo kost een zespersoons huisje op vakantiepark De Heeren van 's-Gravenzande voor twee weken maar liefst 3700 euro.

Ruim 3700 euro betaal je in augustus voor de vakantiewoning, op een park zonder faciliteiten, wel liggend aan zee. 'Daardoor vallen we sowieso in een wat hogere prijsklasse. Maar het is inderdaad duurder dan normaal', geeft parkmanager Ruud van Dis toe.

Vorig jaar betaalde men in dezelfde periode ruim 350,- euro minder voor eenzelfde woning. 'Het heeft natuurlijk alles te maken met corona. Doordat veel mensen niet naar het buitenland kunnen of durven, is de vraag enorm toegenomen. En dat beïnvloedt nu eenmaal de prijs.' Het park zit voor de hele zomer stampvol. 'We hebben nog een paar plekken over. Om die vol te krijgen, kunnen we ook op ons normale prijsniveau gaan zitten, maar we hoeven het ook niet weg te geven, toch? Je ziet dat de prijzen overal stijgen, dus ook bij ons.'

Toch weg

En dat laatste is waar. Ook bij Kijkduin Park, betaal je voor een weekje weg in een vierpersoons vakantiehuis, ruim 1800 euro. Bij de Heeren van 's-Gravenzande betaal je zelfs bijna 2100,- euro voor een zespersoons huisje voor een week. Vrijetijdsdeskundige Goof Lukken schat dat de zomervakantie in eigen land dit jaar zo'n 20 tot 40 procent duurder uitvalt door de toegenomen vraag en aanbod.

We zijn blij dat we nog even weg zijn. Het is die 1200 euro voor vier nachtjes meer dan waard

Vakantiegangers lijken niet zoveel problemen met de enorme prijzen te hebben. 'We zouden eigenlijk naar Malta gaan', vertelt een jonge vakantiegast uit Nijmegen, die met een groep vrienden op De Heeren van 's-Gravenzande zit. 'Maar veel mensen willen - net als wij - toch even weg. Dan neem je die extra kosten op de koop toe. Tot nu toe valt het ons niet tegen. We zijn blij dat we nog even weg zijn. Het is die 1200 euro voor vier nachtjes meer dan waard!'

Teleurstellen

Maar niet alle vakantieparken stunten met hun prijzen. Op de Delftse Hout, zijn de prijzen voor het seizoen 2020 al vastgesteld en is er dus geen sprake van een prijsstijging. 'Ik denk dat mensen die duurdere prijs onthouden', zegt parkeigenaar Pim Meijkamp.

Ook bij vakantiepark Vlughtenburg - eveneens aan de Westlandse kust - zijn de prijzen hetzelfde gebleven. 'Ik wil mensen niet teleurstellen', legt Joran Pronk uit. 'Ik heb liever dat we nieuwe gasten trekken, die na deze vakantie denken: ik kom volgend jaar nog een keer terug, dan dat ze zoiets hebben van: nou het was wel erg duur voor wat je kreeg.'

Tweede golf

Bij de Heeren van 's-Gravenzande horen ze in elk geval geen klachten. 'Alle bezoekers vullen een enquête in als ze vertrekken. Iedereen was de afgelopen weken heel positief, ook de nieuwe bezoekers. Daarnaast worden de coronamaatregelen op het park ook goed nageleefd. 'Een enkele keer moeten we mensen er bij de receptie op wijzen dat er echt maar één iemand naar binnen mag.'

Hoewel er een tweede golf voorspelt wordt in het najaar, zien de vakantieparken dat nog niet in het aantal boekingen terug. 'We zien eerder dat de drukte nog wat langer doorloopt, omdat mensen in het voorseizoen niet geweest zijn of doordat ze nu in de zomer achter het net vissen door de drukte. En ja ook in het najaar heeft dat invloed op de prijs. Die blijven voorlopig nog wel even hoog.'

