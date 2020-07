Carla Breuer nog zes jaar burgemeester van Teylingen

Carla Breuer is herbenoemd als burgemeester van Teylingen. Op 29 september begint Breuer aan haar tweede periode als burgemeester. 'Het is fantastisch om mij weer zes jaar vol energie in te mogen zetten voor onze gemeenschap.'

Begin juni werd al bekend dat de gemeenteraad Breuer opnieuw voordraagt voor een tweede termijn. Daar was de burgemeester toen al heel blij mee: 'Teylingen is mijn thuis, met ons gezin voelen wij ons hier echt op onze plek. Ik blijf mij graag inzetten voor de inwoners, ondernemers en verenigingen in deze fijne gemeente.'

De benoeming is nu officieel. 'Ik ben dankbaar en voel mij vereerd om een tweede periode in Teylingen burgemeester te kunnen zijn. Het is fantastisch om mij weer zes jaar vol energie in te mogen zetten voor onze gemeenschap. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met de leden van de gemeenteraad, het college, de inwoners en ondernemers. Ieder zet zich in vanuit zijn eigen rol en met een gezamenlijk doel: van Teylingen een nog fijnere plek maken om te wonen, werken en recreëren', aldus Breuer in een reactie. Breuer wordt op 25 september beëdigd door commissaris van de Koning, Jaap Smit.

Voordat Breuer burgemeester in Teylingen werd, bekleedde ze deze functie al in de gemeente Werkendam. Zij was bij haar benoeming de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland. Ook was ze 7,5 jaar wethouder in Nieuwegein.

