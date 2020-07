Burgemeester wandelt vier dagen in korte broek door Nieuwkoop: 'Zo toch wat maken van kennismaking'

Zijn geplande kennismaking met de inwoners van Nieuwkoop viel vanwege alle coronavoorschriften in het water. Maar nu die versoepeld zijn, heeft de nieuwe burgemeester Robbert-Jan van Duijn besloten er iets bijzonders van te maken. Hij trekt de wandelschoenen aan voor een flinke tocht van van honderd kilometer in vier dagen tijd, om zijn gemeente en de inwoners beter te leren kennen. Nieuwkopers die zich vooraf hebben aangemeld wandelen een stuk met hem mee.

'Een half jaar geleden ben ik hier begonnen in Nieuwkoop', vertelt Van Duijn. 'Ik had een geweldig kennismakingsprogramma op de planning staan. Die viel vanwege de uitbraak van het coronavirus een beetje in het water, maar op deze manier kan ik er toch iets van maken. Lekker, in de buitenlucht, op anderhalve meter van elkaar. Dat kan prima volgens mij.'

Toch is het niet niks, in vier dagen tijd honderd kilometer wandelen. Maar hij is wel wat gewend. 'Ik heb weleens de Nijmeegse Vierdaagse gelopen', vertelt de jongste burgemeester van Nederland (32). 'En dit is zo'n mooie omgeving, joh. Die honderd kilometer loop ik met een big smile. Ik verwacht naast mooie routes ook leuke gesprekken.' De omgeving kent hij al wel een beetje, vanuit zijn jeugd. Van Duijn is namelijk in de omgeving van Nieuwkoop geboren. 'Maar ik hoop nog wat dingetjes te weten te komen die ik nog niet weet over de gemeente en de omgeving.'

Stevige bergschoenen

Om 8.00 uur dinsdagochtend begon hij aan zijn eerste kilometers. 'Ik draag van die stevige bergschoenen, en wandel in korte broek.' Zijn tocht begon in Vrouwenakker. 'Dat is het meest noordelijke puntje van de gemeente. En ik ga naar de Woerdense Verlaat, het meest duidelijke puntje.'

Woensdag leidt zijn wandeling Van Duijn van De Meije naar Langeraar, donderdag loopt hij van Ter Aar naar Nieuwveen en vrijdag van Woerdense Verlaat naar Langeraar. 'We lopen deze vier dagen met een mannetje of zeventig', vertelt Van Duijn. 'Verdeeld over verschillende etappes. De eerste etappe, naar Nieuwveen, doen we bijvoorbeeld met zes man. Ik ga er echt van genieten. Het is niet te heet, niet te koud en de zon schijnt. Wat wil je nog meer?'

