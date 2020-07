Boeren vechten boete aan voor rijden op de snelweg met trekker

In totaal zijn dertien boeren die verzet aantekenen tegen de bekeuringen die ze kregen. De boetes werden uitgedeeld in december op de A58 bij Etten-Leur, in februari op de N33 bij Rolde, in februari op de A12 bij Bodegraven en Zoetermeer en in juli op de A28 bij Hoogeveen en op de N7 op de ring van Groningen.

De boeren zullen worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, zegt Tjalling van der Goot, die de groep boeren vertegenwoordigd. 'Een belangrijke reden voor de boeren om niet akkoord te gaan met de door het Openbaar Ministerie (OM) opgelegde straf, is gelegen in het feit dat zij stellen de acties te hebben uitgevoerd in het kader van een (rechtmatige) demonstratie', stelt de advocaat.

Boerenacties

Boeren trokken het afgelopen jaar meerdere keren naar Den Haag gekomen om te protesteren. Massaal namen ze hun trekkers mee. De boeren hielden demonstraties tegen stikstofbeleid van het kabinet.

LEES OOK: Boeren doen aangifte tegen minister Schouten bij politiebureau Leiden