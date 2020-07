Coronavirus laait op, Hillegom relatief gezien grootste besmettingshaard

Hillegom is relatief gezien de grootste besmettingshaard van Nederland. 27 inwoners van het dorp in de Bollenstreek raakte in de periode tussen 8 en 21 juli besmet met het coronavirus. Per 100.000 inwoners zijn dat 121 personen. Dat heeft het RIVM dinsdag bekendgemaakt.

Hillegom is een van 96 actieve lokale uitbraken, ook wel clusters genoemd. Bij zo'n cluster kunnen minstens drie gevallen met elkaar in verband worden gebracht. Naast Hillegom is Goes in Zeeland ook een groot cluster. Daar zijn tussen 8 en 21 juli 44 mensen besmet geraakt met het virus, maar per 100.000 mensen zijn dat 115 mensen.

'Dit is zorgwekkend. Als de maatregelen versoepeld worden, grijpt het virus vrij snel zijn kans om zich te verspreiden. Het is ook zorgwekkend dat mensen met klachten zich niet laten testen. Ze gaan toch naar hun werk en maken toch afspraken met hun vrienden', zegt Aura Timen, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Virus laait op

Het coronavirus laait in heel Nederland weer op. In de afgelopen week heeft het RIVM 987 meldingen van nieuwe gevallen gekregen. Vorige week waren het er 534. Ook in Amsterdam en Rotterdam ook een paar groepsuitbraken. Timen: 'De trend is overal hetzelfde. Wat meer feesten, wat meer genieten, maar dat betekent ook dat we minder serieus omgaan met de maatregelen.'

Maandag werd bekend dat 23 mensen, die besmet zijn met het coronavirus, gelinkt worden aan het Hillegomse café De Kleine Beurs. GGD Hollands Midden is bezig met het contactonderzoek. Mogelijk heeft het virus zich verspreid doordat mensen met milde klachten zich niet hebben laten testen en bijvoorbeeld zijn blijven werken. De GGD Hollands Midden benadrukt dat testen van groot belang is om het virus onder controle te houden. 'Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor de gezondheid van je familie, vrienden en collega’s.'

Wake-upcall

De burgemeester van Hillegom, Arie van Erk, zei maandag tegen Omroep West dat hij hoopt dat de coronauitbraak in zijn dorp een wake-upcall is. 'Ook voor de rest van Nederland. Het is een belangrijke les voor iedereen dat we nog niet terug kunnen naar hoe het vroeger was.'

Directeur Sjaak de Gouw van GGD Hollands Midden zei dinsdag tegen de NOS dat het mogelijk is dat er honderden mensen besmet zijn geraakt na de coronauitbraak in Hillegom.