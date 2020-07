Opnieuw kat mishandeld in Valkenburg

In de wijk 't Duyfrak in Valkenburg is dinsdag opnieuw een geval van kattenmishandeling gemeld. De politie neemt de zaak serieus en roept kattenbaasjes op om meteen contact op te nemen met de politie als zij het vermoeden hebben dat hun huisdier iets is aangedaan.

'Onze kat Teun is vanmorgen vroeg gepakt, gedrogeerd en zijn nagels zijn eruit en hij is in de sloot gegooid!!', meldt een inwoonster van de wijk dinsdagochtend op Facebook. 'We hebben aangifte gedaan!! Maar heeft iemand iets gezien???'

Hoeveel gevallen er tot nu toe zijn is onduidelijk. Sommigen hebben het over tien getroffen katten. De politie zegt dat er inderdaad meldingen zijn geweest: 'Het gaat er in ieder geval om vijf', aldus een woordvoerder dinsdag. 'Het houdt de gemoederen zeker bezig. Wij nemen het hoog op.'

Melden bij de politie

De politie benadrukt dat het heel belangrijk is dat iedereen die signalen ziet dat zijn huisdier iets is overkomen dat bij de politie meldt, om het onderzoek te ondersteunen. Ook de wijkagent roept daar dinsdagmiddag toe op via Instagram.

Opnieuw ontvangen wij in de wijk Duyfrak Valkenburg, meldingen van katteneigenaren van wie de kat zwaar mishandeld thuiskomt. Weet u meer over deze mishandelingen meld het dan! Dit moet stoppen en we hebben daarbij uw hulp nodig!

Dierenarts Debora Stefanile uit Valkenburg zegt zelf twee katten in haar praktijk te hebben gezien waarvan de nageltjes waren uitgetrokken of tot bloedens toe afgeknipt. 'Over de derde heb ik vanmorgen alleen via de telefoon contact gehad', vertelt ze dinsdagmiddag.

'Het is heel vreemd wat er in 't Duyfrak gebeurt. Je moet zo'n kat eerst flink verdoven. Want als je 'm zoiets wilt aandoen blijft-ie niet gewoon zitten, dan vliegt-ie je natuurlijk aan.'

Poes Diva

Teun is niet de eerste kat die dit lot ondergaat. Op 12 juni was Diva van mevrouw Smit de pineut. Ook zij heeft aangifte gedaan. Haar dochter heeft een beloning uitgeloofd van 250 euro voor degene 'met de gouden tip'. Die is er bijna anderhalve maand later dus nog niet gekomen. Met Diva gaat het inmiddels gelukkig goed, meldt haar baasje.

