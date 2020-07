Corona in Hillegom: 'We zitten dicht tegen een regionale lockdown aan'

'Strenger worden kunnen we beter op een regionale schaal doen, dan in heel Nederland', vervolgt Lenferink. 'Dat is in het begin ook in Brabant geprobeerd. Maar daar was het al zo ver, dat het niet meer lukte. Maar als je er snel bij bent dan moet dat kunnen.'

Met dicht tegen een regionale lockdown aan bedoelt de Leidse burgemeester dat het aantal coronamaatregelen niet meer te controleren is. 'Als je niet meer de mensen kunt identificeren met wie degene die besmet zijn contact hebben gehad. Dat is nu nog niet het geval.'

'Gebied helemaal afsluiten zijn we niet gewend'

Bij een regionale lockdown komen er een heleboel maatregelen terug die in het begin van de coronaperiode ook geldig waren, verklaart Lenferink. 'Scholen kunnen dichtgaan, horeca kan dichtgaan. Maar ook dat het veel strenger wordt bij de supermarkten. Dat er een heleboel dingen niet meer mogen, die de laatste tijd wel mochten.'

'We gaan bij een regionale lockdown weer een stukje terug naar toen de maatregelen het meest streng waren', vat Lenferink samen. 'We kunnen het gebied ook helemaal afsluiten, maar dat zijn we in Nederland niet gewend.'

Twee of drie regio's

De grootte van het gebied van de regionale lockdown wordt bepaald door hoe groot het gebied met besmettingen is, zegt Lenferink. 'Dat kan ook wel twee of drie veiligheidsregio's bevatten. Dat weet je op voorhand niet, dat moet de praktijk uitwijzen.'

'Je ziet dat er her en der een piekje ontstaat', zegt de voorzitter van de veiligheidsregio. 'Een paar weken geleden was dat in Katwijk en nu in Hillegom. Zolang het nog lukt om mensen om wie het gaat allemaal op te sporen, te kijken met wie ze contact hebben gehad en hoe het in te dammen is, dan hoef je geen verdere maatregelen te nemen. Gelukkig hebben we nu meer testcapaciteit dan een tijd geleden en kunnen we er bovenop zitten.’

Niet genoeg handhavers

'Ik had het eigenlijk al een beetje verwacht dat het aantal coronabesmettingen zou stijgen', zegt Lenferink over de cijfers die dinsdag bekend werden. 'We zagen het al een tijdje aankomen. Dat is niet zo erg zolang het totale aantal besmettingen maar klein blijft. We zien overal in Nederland dat mensen zich vrijer voelen en allerlei dingen gaan doen die ze eigenlijk niet moeten doen.'

'Het is ieders eigen verantwoordelijkheid', vindt Lenferink. 'Wij kunnen niet handhaven bij alle mensen. De mensen moet het echt zelf willen en echt zelf doen. Daar zijn gewoon niet genoeg handhavers voor.'

LEES OOK: Speler en medewerker bij ADO Den Haag positief getest op corona