Vijf nieuwe coronagevallen na besmettingen in café Hillegom

De GGD is een bron- en contactonderzoek gestart. 'We hebben gezien dat mensen zijn gaan sporten en familie hebben bezocht, dus we verwachten nog wel een toename', zegt een woordvoerster. 'Maar door de incubatietijd kunnen we daar eind juli pas iets over zeggen.'

De uitbraak was vermoedelijk op zaterdag 11 juli, denkt eigenaar Boy Hardeman. De bron ervan is onduidelijk. De GGD heeft berekend dat tussen de drie en de zeven procent van de contacten van de cafébezoekers 'nauwe contacten' zijn. 'Zij lopen extra risico', zegt de woordvoerster.

Aantallen onbekend

Om hoe veel contacten het precies gaat, kan ze niet zeggen. 'We verwachten niet dat er nog honderden besmettingen bijkomen. We gaan ook geen aantal noemen, want het heeft te maken met de situatie. Als je urenlang met elkaar aan het feesten bent, is het risico hoger dan dat je iemand op je werk ziet.'

Bijna 300 mensen worden in de gaten gehouden, zegt Sjaak de Gouw van GGD Hollands Midden:

In juni nog plaatste café-eigenaar Boy Hardeman op Facebook een bericht waarin hij leek aan te geven zich niet aan de coronamaatregelen te gaan houden. Hij schreef onder meer: 'Een zaak vol verbodsborden, gele pijlen, "houd afstand"-knipperlichten en overal uitgeprinte A4'tjes werkt bovendien niet sfeerverhogend. Dus daar doen we ook niet aan.'

Maatregelen nageleefd

Hardeman zegt tegen Omroep West dat hij met de post niet bedoelde zich niet aan de maatregelen te houden. Zijn zaak hing naar eigen zeggen ook vol met waarschuwingen. Tóch kreeg hij vanwege het bericht veel kritiek over zich heen, waarna hij besloot het te verwijderen. Ook benadrukt hij dat de coronamaatregelen in zijn kroeg altijd zijn nageleefd.

