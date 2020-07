Gevangene knipt enkelband door en slaat op de vlucht

Een gevangene uit de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De man had de band toen pas vier dagen om. In die periode dat hij op vrije voeten was zou hij bovendien ook nog een strafbaar feit hebben gepleegd.

De man kreeg op 15 juni een enkelband, dat blijkt dinsdag uit de lijst van incidenten die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) iedere maand openbaar maakt. De enkelband wordt gebruikt om gevangenen die onder voorwaarden vrijkomen in de gaten te houden.

De gevangene droeg de band slechts vier dagen en besloot hem vervolgens door te knippen en er vandoor te gaan. 'Voorafgaand aan de onttrekking heeft deze gedetineerde vermoedelijk een strafbaar feit gepleegd.' Wat hij precies gedaan zou hebben is niet bekendgemaakt.

Onderzoek

Omdat de man zo snel na zijn vrijlating onder toezicht mogelijk een strafbaar feit beging is de directeur van de gevangenis in Alphen aan den Rijn een onderzoek begonnen of alle procedures wel goed doorlopen zijn. Voordat een gevangene met enkelband naar buiten mag wordt eerst advies gevraagd bij verschillende instanties, zoals de reclassering.

Pas bij groen licht van de zogeheten vrijhedencommissie komt de gevangene in aanmerking voor de enkelband. Volgens de laatste cijfers van de DJI droegen in 2018, 4000 mensen een enkelband. In dat jaar is 103 keer geprobeerd de enkelband te saboteren. Bijna alle gevangenen, 97, werden ook weer aangehouden.

Voortvluchtig

Deze man is sinds zijn ontsnapping nog altijd niet gevonden. 'De gedetineerde is in het opsporingsregister geplaatst', aldus het bericht van de DJI.

