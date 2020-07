Wassenaar zelf begonnen met herstellen Huize Ivicke, omdat de eigenaar het niet doet

Wassenaar liet de Muntendamsche Investerings Maatschappij vorig jaar weten dat die het pand binnen acht maanden moest opknappen. De termijn die daarvoor gold liep maandag af. Inmiddels is er een nieuwe eigenaar: MonumentenRestauratie B.V., maar ook die is niet begonnen met renoveren. Daarom is de gemeente zelf begonnen met de werkzaamheden. De rekening gaat naar de eigenaar van Huize Ivicke. In april legde de gemeente beslag op het monumentale pand, zodat het makkelijker is om de kosten te verhalen.

'We hadden natuurlijk gehoopt dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Maar het is twee over twaalf en we staan niet toe dat dit rijksmonument door gebrek aan tijdig onderhoud ten onder gaat. Het is de bedoeling dat we elke cent die de werkzaamheden ons kosten, terughalen bij de eigenaar', zegt wethouder Kees Wassenaar. In het najaar wordt begonnen met het wind- en waterdicht maken van het dak, de dakkapellen, het pleisterwerk, de kozijnen en het raamwerk. Ook laat de gemeente houtrot en zwamvorming aanpakken en worden het sier-smeedijzeren hekwerk en het speelhuisje aangepakt.

Huize Ivicke in Wassenaar is zwaar vervallen | Foto: Heleen Ogier

Krakers

Ivicke wordt sinds 5 juli 2018 bewoond door krakers. Dat is in strijd met het bestemmingsplan. Volgens dit plan mag Ivicke alleen als kantoor gebruikt worden. De gemeenteraad heeft daarom in september 2019 een motie ingediend en het college van B en W gevraagd een einde te maken aan de illegale situatie. Het college heeft daarop een handhavingsprocedure in gang gezet.

Vorige maand zei de gemeente Wassenaar dat Ronnie van de Putte en de krakers vijf maanden de tijd hebben om het pand te ontruimen. Als de krakers niet op tijd zijn vertrokken, gaat de gemeente zelf ontruimen. Die kosten worden dan verhaald op de eigenaar en de krakers.

