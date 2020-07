Afscheid van Lara van Ruijven woensdagavond in Thialf: 'Ze was een lieve sportvrouw'

'De auto met Lara's lichaam zal rond 19.45 uur een rondje over het ijs van Thialf rijden, begeleid door haar teamgenoten en stafleden', vertelt Mureau in radioprogramma Muijs in de Morgen. 'Daarna maakt de auto nog een ronde om het ijssportstadion - waar ze de afgelopen dertien jaar vrijwel dagelijks haar sport bedreef - heen, waar mensen afscheid van haar kunnen nemen. Ik denk dat er best veel mensen uit de schaatsgemeenschap zullen komen.'

Lara van Ruijven met haar EK-brons op de 500 meter. (Foto: Orange Pictures)

Mureau noemt de Naaldwijkse shorttrackster heel bescheiden en sociaal. 'Een lieve sportvrouw. Soms werd er gezegd dat ze te lief zou zijn om de top te halen.' Maar ze bewees in de loop van de jaren het tegendeel. Mureau: 'Ze was een onmisbare schakel in de Nederlandse aflossingsploeg. Vijf keer werd ze daarmee Europees kampioen relay. Ze kon geweldig starten en geweldig blocken. Ze won daarnaast zilver tijdens het WK en brons op de Olympische Spelen. Maar nog mooier was het moment toen ze vorig jaar individueel kampioen werd op de 500 meter. Dat was nog nooit een Nederlandse shorttrackster gelukt.'

LEES OOK: Verslagenheid bij teamgenoten Lara van Ruijven: 'Doorzetter met onvergetelijke lach'