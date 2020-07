Regioboeren vanuit Bodegraven richting RIVM: 'Zonder koetjes geen toetjes'

Enkele tientallen boeren zijn woensdagochtend vanuit Bodegraven vertokken richting Biltse Rading. Daar is in de buurt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 's middags een protest van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) tegen het stikstofbeleid van minister Carola Schouten van Landbouw. Boeren uit het hele land zijn opgeroepen om met de auto te komen nadat de Veiligheidsregio Utrecht een protest met tractoren verbood.

Speelgoedtrekkers, hooibalen, FDF-vlaggen of spandoeken met teksten als: 'Schouten opzouten', 'No Farmers, No Food' of 'Zonder koetjes, geen toetjes'. Nu de boeren niet met de trekker naar het protest mogen moet iedereen aan hun auto kunnen zien dat ze boer zijn. Zelf dragen ze FDF-shirts of t-shirts met de 'Trotse boer.'

De groep regioboeren verzamelde dinsdagochtend in Schipluiden om zo via Bodegraven richting Biltse Rading te vertrekken. Daar mogen dinsdagmiddag maximaal 2000 mensen betogen in de buurt van het RIVM. De demonstrerende boeren hebben geen vertrouwen in de stikstofmetingen van het RIVM en in het landbouwbeleid van het kabinet dat op die metingen is gebaseerd.

Defensie ingezet

Naast politie wordt ook Defensie ingezet bij het protest. Het gaat om zo'n zestien vrachtwagens met ongeveer veertig militairen. De vrachtwagens sluiten straten af.