'Het huilen van de moeder ging door merg en been', getuigen over verdronken kind (4) in Alphen

'Ik heb heel weinig geslapen afgelopen nacht'. Dat vertelt een van de mensen die dinsdag bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn was, waar een 4-jarig kind verdronk. 'Het beeld gaat continu door je hoofd.'

'Er waren op het moment dat het gebeurde veel kinderen in het water', vertelt de vrouw die graag anoniem wil blijven. 'Zonder reddingsmiddel, dat viel ons eerder al op.' Daar verbaasde ze zich over. 'Het water is daar 1.50 meter diep.'

Volgens haar is het slachtoffer een kind uit een Somalisch gezin. 'Het huilen van de moeder ging door merg en been. Zij was daar met haar vier kinderen. De vader, die ik weleens tegenkom als ik boodschappen doe, kwam later. Ook al spraken ze Somalisch, uit alle gebaren en de toon konden we opmaken dat het kindje was overleden. De politie bevindt zich hier vlak tegenover het strandje, die was er meteen. Als je vervolgens ziet dat de ambulance niet met gierende banden wegrijdt en de helikopter niet meteen wegvliegt, weet je genoeg.'

'Waarom hebben we niets gezien, vroeg ik me af'

'Waarom hebben wij niets gezien, vroeg ik me af. Dat schiet door je heen. Maar ik heb begrepen dat een kindje niet beweegt als het verdrinkt. Niemand heeft dit dus kunnen zien.' Volgens haar heeft een ander jongetje van acht, negen jaar oud het slachtoffer gevonden. 'Die zag een T-shirt drijven.'

Volgens de vrouw reageerde iedereen verslagen op de gebeurtenis. 'Iedereen was respectvol. Ook de aanwezigen pubers, die soms niet naar volwassenen willen luisteren. Niemand maakte filmpjes of foto’s.'

'Ze waren niet van plan te gaan zwemmen'

Ook een andere getuige zag de moeder met haar vier kinderen wandelen. 'Ze liep op het pad naast het strandje.' Ze denkt dat het 4-jarige jongetje aan haar aandacht was ontsnapt. 'Ze waren niet van plan te gaan zwemmen', benadrukt ze. 'De oudste zoon brulde het na het ongeluk uit. De moeder zakte op de grond met het jongste kind in haar armen.'

De politie verzoekt mensen die tussen 14.00 en 15.00 uur aanwezig waren bij de Zegerplas en foto's of video's hebben gemaakt, contact op te nemen. 'We doelen op recreatieve foto's en filmpjes van de locatie, vlak voordat het tragische incident plaatsvond.' Wie getuige was van het incident en behoefte heeft aan slachtofferhulp, kan zich eveneens bij de politie melden.