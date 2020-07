Syriër aangehouden na vondst valse reisdocumenten in wc vliegtuig Rotterdam The Hague Airport

De marechaussee werden er dinsdagavond door een medewerker van de luchthaven op geattendeerd dat aan boord van een van de vliegtuigen een schoonmaakster identiteitspapieren had gevonden. Het ging om een flinke hoeveelheid documenten: een Belgisch rijbewijs, twee Griekse identiteitskaarten en een verscheurd Nederlands paspoort. Die papieren lagen in het toilet van een vliegtuig dat net was geland en uit Griekenland kwam.

Uit onderzoek bleek dat de documenten vals of vervalst waren. Daarop gingen de marechaussees op zoek naar de eigenaar van de papieren. Via camerabeelden kon de marechaussee een man traceren die op een foto stond van een de documenten. Hij was op dat moment al bij de parkeerplaats. Controle wees uit dat hij een valse, Zwitserse identiteitskaart bij zich had. Hierop is de Syrische man aangehouden. Hij zit op dit moment nog vast voor verhoor. De Koninklijke Marechaussee zet het onderzoek voort naar de identiteitsfraude.

'Goed speurwerk'

Volgens een woordvoerder van de marechaussee is het te danken aan oplettendheid van de medewerkers van de luchthaven en 'goed speurwerk' dat de man kon worden gepakt. Vluchten uit Griekenland worden niet grondig gecontroleerd omdat het een Schengenland is. In principe moet daar de controle worden uitgevoerd.