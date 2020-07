Leiden wil geen grote vervuilende vrachtwagens meer in binnenstad

Kleinschalig en schoon vervoer naar de Leidse binnenstad is een van de prioriteiten in het nieuwe mobiliteitsbeleid van de gemeente Leiden. Dus op termijn staan er dan geen grote vervuilende diesels meer voor de winkels als er nieuwe voorraad nodig is. De doelstelling van de gemeente is dat vanaf 2025 de stadsdistributie klimaatneutraal is.

'En willen dan graag dat er met kleiner vervoer in het centrum wordt gereden zodat er meer ruimte overblijft', legt wethouder Ashley North uit. 'En we hopen dat er een aantal producten slim gekoppeld kan worden zodat je minder vaak dat centrum in hoeft te rijden.'

Begin van proces

Hier en daar gebeurt het al, Utrecht is een goed voorbeeld, maar Leiden staat nog aan het begin van het proces. LogiConnekt uit Zoeterwoude is er vorig jaar mee begonnen. Het bedrijf is een spin-off van Duivenvoorde Transport en brengt pakketjes vanaf een distributiecentrum in Zoeterwoude naar Leiden met elektrische vrachtwagens. 'Ik denk wel dat het de toekomst is' , zegt Bernard Duivenvoorde van LogiConnekt. 'Voor de steden zal waterstof en elektrisch steeds meer in zwang komen.'

Wel merkt hij dat het lastig is om met schoon vervoer te beginnen. 'Ik ben nu een jaar bezig en het begint nu een beetje te lopen. Het is kostbaar en mensen nemen de stap naar elektrisch vervoer nog niet, al snappen ze wel de noodzaak.'

Elektrische bakfiets

Dion Blijlevens van de InzamelHelden rijdt met zijn elektrische bakfiets niet in het centrum in, maar er juist uit. Met afval van ondernemers uit het centrum. 'De reacties zijn eigenlijk zeer positief. We zijn nieuw hier dus veel mensen zien mij op de bakfiets en vragen dan wat ik doe. En de ondernemer is blij dat ik twee keer per dag langs kan komen', zegt Blijlevens. 'Bovendien vinden ze het fijn dat de elektrische bakfiets een stuk duurzamer is dan die diesel die eerst langskwam voor het afval.'

Veel pogingen stadsdistributie mislukt

Toch is het de vraag of de ambities van het stadsbestuur haalbaar zijn. Leiden probeert namelijk al 30 jaar om een vorm van stadsdistributie op te zetten, tot nu toe zonder succes. 'Ik geloof erin dat een schone en efficiënte stadsdistributie nu wel gaat lukken', zegt wethouder North. 'Want je ziet dat de ontwikkelingen in de markt nu heel snel gaan. Het elektrisch vervoer is nu echt doorgebroken. De technische ontwikkelen gaan snel en je ziet nu dat de markt ook echt mee wil. Dus het is de tijd voor schoon vervoer.'

