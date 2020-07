Peter en Klaudie maken een docu over de Noordzee: 'Wij staan ook versteld over wat we tegenkomen'

'Als je hier over het strand loopt, denk je dat het een grote, bruine bak met soep is', vertelt Peter vanaf het strand in 's-Gravenzande. 'Maar als je net achter de branding naar beneden gaat, dan weet je niet wat je ziet. Er zit heel veel leven in de Noordzee, er gaat echt een wereld voor je open.'

Collega Klaudie is het daar mee eens. 'De komende drie jaar werken wij aan de natuurfilm De Wilde Noordzee en ook wij staan versteld wat we allemaal tegenkomen', vertelt ze vanuit haar werkkamer in Poeldijk. 'Veel mensen denken bij een mooie zee aan Egypte of de Middellandse Zee, omdat het water daar zo helder is. Maar juist in zeeën waar het wat troebeler is, is veel voedsel te vinden. Dat maakt de Noordzee interessant, er zijn veel soorten te vinden. We willen de Nederlanders daarom verrassen met hoe mooi onze eigen zee is.'

Klaudie Bartelink in haar werkruimte | Foto: Omroep West

Speciale duikuitrusting

Professionele onderwaterfilmers zoals Klaudie en Peter zijn in Nederland op één hand te tellen. Er komt dan ook een hele hoop bij kijken om op grote diepte de natuurschoonheid te laten zien.

'Voor het duiken hier in Nederland heb je een speciale uitrusting nodig', legt Klaudie uit. 'Zo dragen we een droogpak, dat is lekker warm. We duiken ook met een wing, een soort trimvest. Door de combinatie van die spullen liggen we mooi horizontaal in het water. We gebruiken geen statief dus op die manier kunnen we toch mooie beelden maken.'

'Meest ondergewaardeerde natuurgebied'

Volgens Peter en Klaudie is het belangrijk dat we meer te weten komen over de Noordzee. 'Het is het meest ondergewaardeerde natuurgebied van Nederland en wat je niet kent, kan je ook niet beschermen', zegt Peter. 'Er is nog zoveel te vertellen en zoveel te laten zien. Dus dat is onze roeping. Ik zie het als mijn plicht om de Noordzee echt aan Nederland te laten zien.'

De natuurfilm De Wilde Noordzee is vanaf 2023 te zien op de tv en in de bioscoop. Zaterdag vanaf 17.00 uur kun je op TV West ook een film van Klaudie en Peter zien, namelijk 'The Live Bait Squadron' uit 2014. Zij filmden toen het verhaal van één van de grootste scheepsrampen in de wereldgeschiedenis, die 22 mijl uit de Scheveningse kust plaatsvond.

