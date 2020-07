Dave (27) uit Hillegom heeft corona: 'Geen idee van wie ik het heb gekregen'

'Het was gezellig druk, maar niet overvol', verhaalt Dave over de avond van 11 juli. 'De anderhalve meter afstand kon gewoon nageleefd worden.' Krukken waar bezoekers verplicht waren om op te gaan zitten stonden op gepaste afstand. 'Zoals altijd sinds het café weer open was.'

Hij was daar met een vriendengroepje van vijf personen, in totaal schat Peters dat er zo'n veertig bezoekers waren en zes man personeel. Het personeel zou er op hebben toegezien dat bezoekers niet te dicht bij elkaar zouden komen. 'Je mocht niet gaan staan. Je moest echt op je zitplaats blijven, behalve als je naar buiten wilde of naar de wc moest.'

Luister hier naar het verhaal van Dave Peters (die niet herkenbaar in beeld wil):

Te dicht bij elkaar?

Maar een kroeg heeft zeker laat op de avond toch harde muziek aanstaan, waardoor je dichter bij elkaar gaat staan en harder moet praten? 'Nee, nee, nee... Het zijn allang geen feestavonden meer', reageert de Hillegommer. 'De muziek staat wel aan, maar het is niet meer zo dat de muziek harder gaat na een bepaald tijdstip.'

Het is voor Dave nog steeds een raadsel hoe hij besmet kon worden. Zijn vrienden testten tot nu toe namelijk allemaal negatief. 'Ik heb echt geen idee. Gebeurde het op het toilet, of toen ik een bierglas van een barjuffrouw heb gekregen? Ik durf het niet te zeggen.'

Liegen voor een coronatest

Nadat bekend werd dat een aantal coronabesmettingen aan bezoekers van De Kleine Beurs werd toegeschreven, vond Dave het tijd om zichzelf te laten testen. Maar omdat hij geen klachten had, werd hij door de GGD geweigerd. 'Belachelijk natuurlijk', zegt Peters. 'Ik heb toen maar gezegd dat ik verkouden was en zie: ik bleek het te hebben.'

De GGD Hollands-Midden laat weten dat testen alleen zin heeft als personen klachten hebben, zoals een loopneus, of hoesten. 'Alleen dan ben je besmettelijk en vorm je een risico', aldus een woordvoerder. De kans is daarnaast heel klein dat het virus wordt aangetroffen als er geen symptomen zijn. 'Wij zetten de kostbare testen het liefst in bij mensen die het echt nodig hebben', besluit de woordvoerder.