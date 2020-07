Verdriet in Alphen na drama Zegerplas: 'Nachtmerrie van iedere ouder'

Het jongetje werd dinsdagmiddag rond 15.30 uur gevonden in het water bij het Zegerstrand in Alphen. Hij werd door omstanders op de kant gehaald en gereanimeerd. Spies: 'Daarna gingen de hulpdiensten er in vliegende vaart naartoe. Die hebben ook alles in het werk gesteld om het leven van dit jongetje te redden.' Het jonge slachtoffertje werd nog met spoed naar het LUMC in Leiden gebracht. 'Maar ze hebben hem niet meer kunnen redden. Dat is ontzettend verdrietig en daar kun je alleen maar heel stil van worden.'

Ook op basisschool De Stromen in Alphen aan den Rijn, waar het jongetje op school zat, wordt geschokt gereageerd op het drama. 'Het is vreselijk wat er is gebeurd', zegt directeur Gerard Kreugel tegen mediapartner Studio Alphen. 'We leven intens mee met de nabestaanden.' Donderdag is de uitvaart, waarbij een aantal ouders en leraren aanwezig is.

Het drama maakt ook woensdag veel indruk op de bezoekers van het strandje:

Op het Zegerstrand, de plek waar het kind verdronk, is geen zwemtoezicht. En dat blijft ook zo, zegt de burgemeester. 'Iedere ouder weet dat het toezicht op de eigen kinderen ook de eigen verantwoordelijkheid is. Ook op het Zegerstrand moet je je eigen kinderen zo goed mogelijk in de gaten houden.'

Het is niet duidelijk hoe het dinsdagmiddag zó mis heeft kunnen gaan in Alphen aan den Rijn. 'En ik denk dat we de precieze toedracht ook niet meer zullen achterhalen', vertelt Spies. Toch heeft de politie inmiddels een getuigenoproep gedaan, onder meer aan mensen die tussen 14.00 uur en 15.00 uur foto's en video's hebben gemaakt bij het Zegerstrand.

LEES OOK: 'Het huilen van de moeder ging door merg en been', getuigen over verdronken kind (4) in Alphen