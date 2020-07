Wateringse kermis is test voor regio: 'Mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen'

Het is het eerste evenement in de regio dat weer door mag gaan: de kermis in Wateringen. Woensdagmiddag was de officiële opening. Maar met de alarmerende berichten van het RIVM van gisteren in het achterhoofd, over het weer toenemend aantal coronabesmettingen, is het de vraag of dit ook meteen het laatste evenement zal zijn. Op de kermis hopen ze in elk geval van niet, en exploitanten en organisator Anita Bootsma weten dat ze onder een vergrootglas liggen.

Wie het kermisterrein op wil moet eerst zijn handen schoonmaken. Tieners krijgen een polsbandje om te laten zien aan de beveiliging dat ze jonger zijn dan achttien, en dus bij elkaar mogen staan. Er is een looproute langs de attracties en er mag geen alcohol worden gedronken. Organisator Anita Boomsma van de Wateringse IJssalon heeft een hele reeks voorzorgsmaatregelen genomen. 'En wie zich niet gedraagt wordt door de beveiliging van het terrein verwijderd.'

Bootsma is niet bang dat de kermis een besmettingshaard van corona zal zijn. Maar dat de kermis onder een vergrootglas ligt weet ze maar al te goed: 'We hebben er alles aan gedaan. Wij zijn de enige kermis in het Westland die niet aan een feestweek is gekoppeld, maar aan de wielerronde. Die is afgelast, daardoor zijn er veel minder mensen en is het beter te handhaven. Maar er ligt wel heel veel last op onze schouders. We zijn de eerst van de regio, dus er is heel goed met ons meegekeken.'

Exploitanten blij

De kermisexploitanten zijn blij dat de gemeente Westland het heeft aangedurfd om de kermis door te laten gaan: 'Er zijn veel burgemeesters die een kermis verbieden, terwijl winkelcentra en pretparken wel open zijn', zegt Toon Paashuis van de Octopus, 'dat steekt'.

Toon van de Weerdt van familieattractie Central Park valt hem bij. 'Dit is ons leven. Hoe langer we niet mogen draaien hoe meer geld het kost. En een attractie die omvalt komt niet meer terug.' Van de Weerdt is blij dat hij zijn attractie heeft kunnen opbouwen, 'dat is een mooi gezicht, maar verder is het drama. Dit is mijn enige kermis tot nog toe.'

'Verantwoordelijkheid nemen'

Over een mogelijke opleving van corona maken de exploitanten zich niet zoveel zorgen. 'In de buitenlucht is de besmettingskans laag,' zegt Paashuis, 'en mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. We kunnen ze wel op de regels wijzen, maar ze moeten het ook zelf doen.'

LEES OOK: Kermisexploitant: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'