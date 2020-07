'Regionale lockdown is catastrofaal voor ondernemers Hillegom'

Het is het gesprek van de dag: sinds dinsdag wordt Hillegom bestempeld als grootste coronabrandhaard van Nederland. Volgens voorzitter Henri Lenferink van veiligheidsregio Hollands Midden is een regionale lockdown dichtbij. Ondernemers beginnen zich dan ook zorgen te maken.

'Het zou catastrofaal zijn', zegt Slootweg van ondernemersvereniging Koopcentrum Hillegom. 'Met name voor de horeca, en daar hebben natuurlijk alle ondernemers pijn van. Het kan voor een aantal mensen weleens de doodsteek betekenen. Plus dat inwoners dan misschien niet naar Hillegom komen om inkopen te doen. Dus er is lichte vorm van paniek en onrust.'

'Zorgen dat ze het niet onder controle kunnen houden'

Ook Renate de Mon van Hotel Villa Flora in Hillegom houdt haar hart vast. 'Omdat ik dan weer dicht moet. Het gaat net zo lekker', verklaart ze. 'In die zin maak ik me best zorgen dat ze het toch niet onder controle kunnen houden. Maar vooralsnog is dat nu niet aan de orde. Dus het is een beetje dubbel.'

Ze vindt het wat voorbarig dat er van een regionale lockdown werd gesproken. 'Er is wel een aantal mensen besmet, maar de GGD heeft het volgens mij goed onder controle. Als het verder oploopt, kun je dat altijd nog zeggen. Maar om nou mensen bang te maken... Al is er misschien ook wel wat voor te zeggen, omdat mensen dan weer voorzichtiger worden.'

Voorzichtiger

Het valt ondernemers op dat Hillegommers sinds het nieuws over de corona-uitbraak weer een stuk voorzichtiger lijken. 'Je merkt dat mensen weer wat scherper zijn. Dat merk ik ook aan mezelf', zegt ondernemer Art de Geus van Foto de Geus. 'We houden meer afstand, wassen net wat vaker handen en blijven goed achter het scherm staan.'

Inwoners op straat bevestigen dat beeld. 'Ik ben voorzichtiger geworden. Je gaat er meer over nadenken wat je doet en waar je heengaat', zegt een vrouw. Ook een andere vrouw zegt beter op te letten. 'Onze kinderen wonen in Voorhout en bellen op dat we voorzichtige moeten zijn. En dat doen we ook.'

LEES OOK: Mike (27) uit Hillegom heeft corona: 'Geen idee van wie ik het heb gekregen'