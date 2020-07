Bankrekening uitgeleend aan Marktplaats-oplichter: 'U bent toch niet achterlijk?'

De 20-jarige Jazan leende zijn bankrekening uit aan een vriend. Er werden flinke bedragen naar zijn rekening overgemaakt door mensen die dachten via Marktplaats een iPad of MacBook te kopen. Maar de spullen kregen ze nooit. Jazan droeg het geld af. 'Hier in Den Haag zeggen we: u bent toch niet achterlijk? U had kunnen weten dat het niet klopte,' zegt de politierechter.

Jazan ziet er niet uit alsof hij op zijn gemak is in de rechtbank. De 20-jarige Syriër wipt zenuwachtig heen en weer met zijn voet en luistert ingespannen naar de tolk die naast hem zit. 'Twee jaar geleden ziet meneer Van Heek in België een iPad Pro op Marktplaats staan. Hij maakt 660 euro over naar een rekeningnummer, en dat nummer was van u,' vertelt de politierechter.

De Belgen dragen de zaak over aan de Nederlandse politie en die spitten de aangiftes van Marktplaats-oplichting door. 'Toen vonden ze nog drie mensen die geld hadden overgemaakt naar datzelfde rekeningnummer. Zo kwamen ze bij u', gaat de politierechter verder. 'U heeft tegen de politie gezegd dat u dat deed voor ene Errol en dat u er af en toe geld voor kreeg.'

'In Syrië geen bankpas'

Jazan knikt. 'Die jongen zei tegen mij dat hij geld kreeg van familie. Ik wist de oorsprong niet. Ik kreeg steeds een of twee tientjes.' 'Maar er komen allemaal bedragen van verschillende mensen, met omschrijvingen zoals 'geld voor MacBook'. Dat klopt toch niet?', vraagt de rechter. 'In Syrië hadden we geen bankpasjes', legt Jazan uit, die in 2015 gevlucht is uit Aleppo. 'Ze hebben me van alles wijsgemaakt.'

'Het ging niet om een pasje; op uw bankrekening kwam geld. Dat nam u op en u gaf het aan Errol. En daar kreeg u geld voor. Dat is niet normaal.' Jazan probeert zich er opnieuw uit te praten. 'Ik heb het niet altijd zelf gedaan. Hij kwam vaak naar me toe, nam mijn bankpas mee en nam zelf het geld op. Ik wist het echt niet.'

Vriendendienstje

'Uw rekening wordt geblokkeerd, omdat de bank denkt dat u fraude heeft gepleegd en dan probeert u tot drie keer toe een andere rekening te openen voor Errol. U zei tegen de politie dat u alles bij elkaar 500 euro heeft ontvangen. Dat is een hoop geld voor een vriendendienstje,' houdt de rechter hem voor.

Jazan treft in zijn zaak een rechter en officier van justitie die goed thuis zijn in de wereld van jihadisten en Syriëgangers. 'Ik weet iets van Syrië in die tijd,' zegt de officier, 'daar werd ook gewoon geld op bankrekeningen gestort. U komt niet uit een land waar dat helemaal niet voorkwam. Bovendien doet u een goede opleiding en ik denk dat u niet gek bent. U hebt opzettelijk die bedragen in ontvangst genomen, terwijl u wist dat het van een misdrijf afkomstig was.'

Schuldheling

De rechter is iets milder: 'Ik denk dat het geen opzet was, maar u had absoluut wat moeten vermoeden. Dat is schuldheling.' Hij weegt mee dat Jazan is gevlucht uit Syrië. 'Ik heb veel begrip voor de moeilijke situatie waar u vandaan komt en ik weet hoe lastig het is om te leren hoe het hier werkt. Maar Syrië was niet de Middeleeuwen. Ze hadden er ook bankpasjes en bankrekeningen.'

De rechter neemt de eis van de officier over: een boete van 500 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. 'U mag in tien termijnen betalen. Iedere maand 50 euro, kijk maar hoe je het doet. Ergens werken, een bijbaantje. Betaal je niet dan ga je tien dagen de cel in. Snapt u het?' Jazan knikt.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?