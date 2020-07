Veehouderij half jaar dicht na illegaal slachten vee

De veehouder wordt ervan verdacht dat hij zijn levende dieren verkocht aan particulieren en hen daarbij de gelegenheid en middelen gaf om deze dieren ter plaatse te doden en te slachten. Het welzijn van de schapen en geiten werd hierbij volgens het OM ernstig benadeeld. Vanwege de herleidbaarheid van de veehouder wil het OM niet bekendmaken in welke gemeente in de regio Haaglanden de veehouder is gevestigd.

Het is niet voor het eerst dat de veehouder is bestraft voor het illegaal slachten van zijn vee. Op 12 juli werden de veehouder en twee van zijn klanten op heterdaad betrapt bij het slachten van een schaap en en twee geiten. Omdat het bedrijf in herhaling blijft vallen heeft het OM nu besloten dat de veehouder de komende zes maanden zijn vee niet mag verplaatsen of verkopen. Ook zijn een aantal bedrijfsgebouwen verzegeld. De kopers van de schaap en de twee geiten hebben een proces-verbaal gekregen.

Goedgekeurd slachthuis

Het doden van de schapen en geiten gebeurde zonder voorafgaande bedwelming. Dit is verboden, want dit mag uitsluitend gebeuren in een goedgekeurd slachthuis, waarbij een officiële dierenarts permanent toezicht moet houden. Voor het OM was dit reden om direct in te grijpen en het bedrijf met onmiddellijke ingang te sluiten. Het niet nakomen van de maatregelen die door het OM zijn opgelegd is een misdrijf.

