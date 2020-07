Slachtoffers van spoofing eisen 1,7 miljoen euro terug van bank

Ruim 70 mensen die zijn opgelicht door middel van spoofing willen hun geld terug van de bank. Het gaat in totaal om 1,7 miljoen euro. De slachtoffers werden gebeld door een nepbankmedewerker die hen vroeg geld over te maken naar een beveiligde rekening. De gedupeerden hebben een advocaat in de arm genomen en stellen hun bank aansprakelijk.

Ook in onze regio zijn mensen op deze manier opgelicht. Richard van der Kraats uit Den Haag maakt 37.000 euro over, nadat hij gebeld is door een medewerker van de ING Bank. 'Het was een keurige dame, ze sprak accentloos Nederlands en legde me uit dat Oekraïense criminelen probeerden bij mijn geld te komen. Het kwam heel vertrouwd over.'

Van der Kraats controleert het nummer waarmee de dame belt. Het blijkt inderdaad te gaan om het telefoonnummer van de ING. De Hagenaar maakt al zijn spaargeld over naar een zogenaamde beveiligde rekening. Een dag later belt hij de bank. 'Die wisten nergens van.' Van der Kraats doet aangifte bij de politie. Ze leggen hem uit dat hij slachtoffer is geworden van spoofing; criminelen die bellen met een vals telefoonnummer.

Platform Spoofing

De Hagenaar heeft zich aangesloten bij het Platform Spoofing. 'De totale schade van deze 73 opgelichte personen bedraagt inmiddels maar liefst € 1.768.802,27,' zegt voorzitter Klaas Willems. 'Een gigantisch bedrag dat naar verwachting nog veel hoger zal uitvallen als ook andere slachtoffers zich gaan aansluiten. Want er is heel veel schroom om naar buiten te treden.'

De gedupeerden hebben een advocaat in de arm genomen en eisen hun geld terug. 'We maken een gerede kans volgens onze advocaat,' zegt Willems. De slachtoffers willen ook dat de banken hun systeem aanpassen. 'Particulieren moeten meer bedenktijd krijgen. Vroeger duurde het 24 uur of langer voordat geld daadwerkelijk werd overgemaakt. Nu is alles real time. Dat is heel simpel te veranderen.'

Lekkage van de bank

De meeste banken zeggen niet aansprakelijk te zijn voor de ontstane schade. De advocaat van het platform, Annette Mak, denkt daar anders over: 'Vaak wordt spoofing gecombineerd met lekkage van de bank. De oplichters weten alles over de gedupeerden. Telefoonnummers, banksaldi.

Het is goed mogelijk dat dit soort gegevens wordt gelekt door medewerkers bij een bank of bij betalingen via de bankapp. De bank moet daar kennis van dragen en waarschuwt niet optimaal.' De bank zou meer moeten doen om spoofing te voorkomen, vindt Mak.

Weinig kans

Volgens het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) maakt de claim van de spoofing-slachtoffers weinig kans. 'Dit valt niet onder de zorgplicht van de bank. Je moet echt zelf waakzaam zijn. Sommige banken zijn coulant, maar de rechter kan terugbetaling niet afdwingen.'

