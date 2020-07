Noordwijk gaat eigen integriteit een APK geven: 'Te vaak onderwerp van gesprek'

'In mijn eerste half jaar als burgemeester heb ik geconstateerd dat Noordwijk op het onderwerp integriteit vaker onderwerp van gesprek is dan de inwoners en bedrijven van de gemeente verdienen', aldus Verkleij in haar presentatie van de aanpak van de komende maanden. Zowel de gemeenteraad als het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie zullen de keuring ondergaan.

Raadsleden trokken aan de bel en uitten hun zorgen over 'ontoelaatbare beïnvloeding van buitenaf'. Concrete voorbeelden van integriteitskwesties worden niet gegeven, maar de burgemeester geeft in het antwoord op vragen van de raad wel toe dat 'het werken in het openbaar bestuur met zich meebrengt dat derden soms proberen invloed uit te oefenen. Het is aan de bestuurder en het college om hiermee om te gaan'. Om te analyseren of dat goed werkt, wordt de keuring uitgevoerd.

Weerbaar maken tegen ondermijnende activiteiten

De keuring wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd, onafhankelijk bureau: Necker van Naem. Dat bureau zal het integriteitsbeleid van de gemeente Noordwijk onder de loep nemen en dat zal uiteindelijk moeten leiden tot een concreet plan en verbetertraject voor de gemeente wat betreft integriteit.

'Bij mijn installatie als burgemeester van Noordwijk heb ik in mijn installatiespeech aangegeven dat ik scherp ben op de integriteit van het gemeentebestuur', aldus Verkleij. 'Naast dat ik als burgemeester een wettelijke taak heb in het bevorderen daarvan, heeft u ook in de profielschets voor mijn positie aangegeven dat u voor mij een actieve rol ziet bij de bewustwording en het weerbaar maken van de politiek en de ambtelijke organisatie tegen ondermijnende activiteiten.'

Integriteit onderdeel van de cultuur maken

'Integer werken is een onderdeel van de betrouwbaarheid en professionaliteit van de overheid', vervolgt de Noordwijkse burgemeester. 'Het is belangrijk dat er gedragsregels en protocollen zijn, maar er is meer nodig dan dat. In de komende periode laat ik onze regels beoordelen. Daarnaast wil ik dat integriteit nog meer ingebed wordt in onze cultuur van werken en omgang met elkaar.'

