Kroegbaas voor rechter voor versoepeling coronaregels: 'Ik kan het gewoon niet meer uitleggen'

De partijen gaan, mede op aandringen van de rechter, toch weer in gesprek. Daarin kan het voorschrift om anderhalve meter afstand te houden tot anderen in ieder geval niet ter discussie staan, zei de advocaat namens de overheid. Het water staat de horecabranche evenwel aan de lippen. 'De horecabranche valt gewoon om', betoogde de advocaat van KHN donderdag tijdens de zitting.

Tijdens de zitting mochten twee horecaondernemers - waaronder Collée - het woord even voeren. De eigenaar van de l'Espérance vindt dat hij de regelgeving niet kan uitleggen aan zijn personeel en klanten. 'Als ze niet bij mij iets drinken op veilige afstand, doen ze dat gewoon lekker bij elkaar in grote groepen in studentenhuizen.'

'Horecaondernemers zien hun leven kapot gaan'

Robèr Willemsen van KHN vulde daarbij aan: 'We hebben horecaondernemers aan de telefoon die door deze rechtsongelijkheid hun droom, hun zaak en hun leven kapot zien gaan en dan ook een einde aan hun leven willen maken.'

In het kort geding eiste de horecabranche onder meer dat in horecagelegenheden de afstandsnorm van anderhalve meter zowel binnen als buiten niet meer zou gelden voor groepen tot en met negen personen, ook uit verschillende huishoudens. Daarnaast eiste de ondernemersvereniging dat de overheid met 'objectieve criteria' komt op basis waarvan versoepelingen voor de horeca in de toekomst kunnen plaatsvinden. Ook vroeg de branche de overheid om extra financiële steun.

Opnieuw in gesprek

Collée had gehoopt dat de rechter een uitspraak zou doen over de rechtsongelijkheid tussen de horeca en andere sectoren. 'Ik hoop dat de rechter echt inziet dat dit niet kan.' De rechter gaf tijdens de zitting aan dat hij als kortgedingrechter mogelijk niet voldoende bevoegd is om verregaande uitspraken te doen. Hij verwees daarom beide partijen om opnieuw in gesprek te gaan.

Maar volgens de Nederlandse overheid is het coronavirus nog steeds gevaarlijk en is er dus geen reden om de regels voor de horeca te versoepelen. 'Het handhaven van de anderhalve meter afstand blijft cruciaal, ook in de horeca. We zien nu al hoe moeilijk dat is', zegt de advocaat namens de Staat.

LEES OOK: 'Regionale lockdown is catastrofaal voor ondernemers Hillegom'