Afscheid na 35 jaar Nederlands Dans Theater: elk einde is het begin van iets nieuws

De balletfilms zijn te zien op het YouTube-kanaal van NDT en worden, ondanks de lengte, zeer goed bekeken. Het 40 minuten durende Standby van Paul Lightfoot levert na een week meer dan 60.000 kijkers op. She Remembers van Sol León (24 minuten) heeft tot nu toe ruim 30.000 hits opgeleverd. Hoewel ze het zonder een staande ovatie van het publiek moeten doen, spreken de commentaren boekdelen: 'Meesterwerk', 'Overweldigend', 'Ongelooflijk', 'Pure schoonheid', 'Professionele magie', 'De beste in de wereld'.

De twee choreografieën zijn in minder dan drie weken tot stand gekomen. Lightfoot liet zich bij Standby (de laatste woorden die zachtjes worden uitgesproken op het podium voordat het doek opgaat) inspireren door het gegeven van social distance: 'We markeerden de vloer in vierkanten van drie meter om een basis te leggen voor de constructie. Alleen de mensen die in hetzelfde huishouden wonen, konden elkaar fysiek aanraken.'

Flitsende dansvoorstelling

Het resultaat is een lust voor het oog. Met een flitsende choreografie, die gekenmerkt wordt door zijn typische danstaal, haalt Lightfoot alles uit de kast. Het volledige gezelschap van het NDT wordt letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers gezet om uit te kunnen blinken. Speciale vermelding verdient de belichting en de manier waarop Standby met camera's in beeld is gebracht. De dansprestaties worden extra geaccentueerd door het verder geheel lege podium van het Lucent Danstheater, waar bijna alle choreografieën van het duo Lightfoot León tot stand zijn gekomen. Het dansplezier spat van het scherm af.

Sol León neemt met She Remembers bewust gas terug. Haar choreografie is een weemoedig stemmende ode aan vijf grote dansers - Marne van Opstal, Meng-Ke Wu, Sebastian Haynes, Roger van der Poel en Jorge Nozal - die ook afscheid nemen na dit seizoen. Aan het eind van de balletfilm duikt voormalig artistiek directeur en choreograaf Jirí Kylián op. Op oude beelden is te zien hoe hij afscheid neemt van de dansers Lightfoot en León. Daarbij betrekt hij ook hun dochter Saura Lightfoot en geeft haar bloemen. Het slotbeeld is een mijmerende León. Alsof ze wil zeggen: niet getreurd, elk einde is het begin van iets nieuws.

Eigen koers

Want met het afscheid van Lightfoot en León, die jarenlang het gezicht waren, breekt een onzekere periode aan voor het NDT. Niet voor de eerste keer in de geschiedenis van het Nederlands Dans Theater. Toen de betrekkelijk onervaren Jirí Kylián in 1975 werd aangesteld als artistiek directeur, waren er grote twijfels. Maar onder zijn vleugels groeide het Haagse dansgezelschap uit tot een van de meest gerenommeerde in de wereld.

Na het vertrek van Kylián in 2009 dreigde opnieuw een soortgelijke situatie. Zijn choreografieën mochten voor onbepaalde tijd niet meer mochten worden opgevoerd door het NDT. Lightfoot, inmiddels artistiek directeur, werd, samen met León, gedwongen een eigen koers te varen. Met succes, want Lightfoot en León hebben het Haagse gezelschap de afgelopen jaren opnieuw een eigen gezicht gegeven.

Nieuwe artistiek directeur

Met de komst van de nieuwe artistiek directeur, de Canadese Emily Molnar, herhaalt de geschiedenis zich opnieuw. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Lightfoot en León verbonden zouden blijven aan het NDT als huischoreografen en artistiek adviseur. Maar tot grote verrassing schrapte de Raad van Toezicht eerder dit seizoen de functie van huischoreograaf.

Still uit de balletfilm Standby van choreograaf Paul Lightfoot | Foto: Nederlands Dans Theater

Omdat Lightfoot en León het aanbod om jaarlijks een choreografie te maken voor NDT hebben afgeslagen, komt er met de balletfilms Standby en She Remembers plotsklaps een einde aan 35 jaar samenwerking. Daar komt bij dat het duo, net zoals Kylián dat dus al eerder deed, de ruim zestig (!) werken die ze in de afgelopen 31 jaar hebben gecreëerd voor het gezelschap, met zich meeneemt.

Tegenvaller of zegen?

In het nieuwe seizoen kan het NDT hierdoor niet putten uit het rijke oeuvre dat het de afgelopen jaren onder Lightfoot León heeft opgebouwd. Ook is het nog de vraag of Kylián weer terugkeert in het nieuwe seizoen. Oorspronkelijk was dat wel bedoeling, maar door de coronacrisis is het programma voor 2020-2021 noodgedwongen omgegooid. Molnar wordt hierdoor gedwongen een geheel nieuwe artistieke koers te varen.

Still uit de balletfilm She Remembers van choreograaf Sol León | Foto: Nederlands Dans Theater

De streep door de immer populaire balletten van Lightfoot León en Kyliánt kan worden uitgelegd als een grote tegenvaller, maar misschien ook wel als een zegen. Want hoewel de rijke historie van het NDT als een schaduw over het nieuwe seizoen hangt, krijgt de Canadese artistiek leider nu alle ruimte om een eigen en vernieuwend stempel te drukken op het NDT. Daar schuilt een risico in, maar de geschiedenis heeft aangetoond dat het Haagse gezelschap zich zelf steeds weer opnieuw weet uit te vinden.

Coronacrisis

Behalve de nieuwe koers heeft het NDT ook te maken met het coronavirus dat ook het nieuwe theaterseizoen nog niet weg zal zijn. Afgelopen week werden de eerste programma’s van NDT1 en NDT2 bekend gemaakt. Noodgedwongen konden voor het Zuiderstrandtheater in Den Haag slechts 200 van de 1000 beschikbaar stoelen in de kaartverkoop. Deze voorstellingen waren in een mum van tijd uitverkocht.

Als nieuw verdienmodel zullen de voorstellingen ook live gestreamd worden. Daarbij wordt samengewerkt met de filmcrew die ook verantwoordelijk was voor live streamen van de twee concerten van DI-RECT eerder deze zomer. De vraag is hoe dat uitpakt. Maar de kijkcijfers voor het de twee balletfilms van Lightfoot León zijn wat dat betreft mogelijk een indicatie. Voordeel hiervan is dat niet alleen Nederland, maar heel de rest van de wereld ook live kan meekijken.

Bedanken

Het NDT is daarom ook zéér blij met de kijkcijfers en de positieve reacties op Standby en She Remembers. In tegenstelling tot de livestreams zijn deze gratis te bekijken. Lightfoot en León wilden op deze manier afscheid nemen van het gezelschap, hun fans, het NDT-publiek en de donateurs van NDT. Door middel van deze films was het ook mogelijk om hen te bedanken. Daarmee moet overigens niet te lang worden gewacht, want vanwege muziek- en copyrightrechten zullen ze slechts tot en met 10 augustus op YouTube beschikbaar zijn.

Still uit de balletfilm Standby van choreograaf Paul Lightfoot | Foto: Nederlands Dans Theater

Wat betreft de toekomst van Lightfoot en León is het nog onduidelijk hoe die er uitziet. Lightfoot staat nog tot en met 1 december onder contract om de laatste maanden te zorgen voor een soepele overdracht aan de nieuwe artistiek directeur en beschikbaar te zijn voor advies. León treedt officieel met ingang van 1 oktober uit dienst. Of ze ooit weer terugkeren met hun werk bij het NDT is nog onzeker. Een ding is wel duidelijk: Lightfoot en León blijven voorlopig in Den Haag wonen.