Gewonde bij schietpartij in Den Haag, schutter op de vlucht

De schietpartij was op de Rijswijkseweg in Den Haag | Foto: District8

Op de Rijswijkseweg in Den Haag is donderdagmiddag iemand neergeschoten. Volgens de politie gebeurde dat na een conflict tussen twee mensen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en was nog bij kennis.

In de omgeving zijn politieagenten op zoek naar de schutter. Een signalement is nog niet bekend. Ook kan de politie nog niet zeggen of het slachtoffer een man of een vrouw is. Op de plek van de schietpartij wordt onderzoek gedaan.

Volgens een ooggetuige is er een man neergeschoten in een kapsalon. 'Ik hoorde pang pang', vertelt hij. De getuige zegt dat er vier keer is geschoten en dat het slachtoffer in zijn buik is geraakt.