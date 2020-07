Daans vakantie duurde door corona maar twee dagen: 'Ik wist dat dit kon gebeuren'

Het was de bedoeling dat hij nog twee weken zou genieten van de zomer in Kroatië, maar de vakantie van Daan was na twee dagen alweer voorbij. Donderdag rond 17.30 uur landde de Delftenaar met een vliegtuig op Rotterdam The Hague Airport. 'Ik ben wel een beetje teleurgesteld, maar ik wist dat dit kon gebeuren.'

De boosdoener is een negatief reisadvies voor Kroatië. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen geldt voor het land sinds dinsdag weer code oranje. En dus is het dringende advies om terug te gaan naar Nederland. 'Ja, dit is wel eerder dan verwacht', zegt de Delftse Daan. 'Het is balen, maar je moet er rekening mee houden dat het kan gebeuren. Dus ik kan ook niet boos zijn.'

Mensen die uit Kroatië komen, krijgen het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. 'Begrijpelijk en dikke prima', reageert een andere passagier uit hetzelfde vliegtuig. 'Mijn geld is nu toch op, dus het komt wel goed. Ik ga lekker bij mijn ouders zitten.'

Kort in Kroatië

Daan uit Delft denkt er anders over. 'Ja natuurlijk is dat het dringende advies. Maar ik voel me goed en ik heb me altijd aan de regels gehouden. Ik ging erheen toen het code geel was en ben gelijk weggegaan toen het oranje werd.' Hij denkt dat thuisquarantaine niet nodig is, omdat hij maar kort in Kroatië was.

Hopen op mooi weer, zodat we verder kunnen bruinen in de tuin - vakantieganger uit Kroatië

Een andere vrouw zegt dat ze zich wel aan het advies gaat houden. 'Ik heb op mijn werk vervanging kunnen regelen', vertelt ze. 'Dus hopen dat het hier een beetje mooi weer is, zodat we verder kunnen bruinen in de tuin.'

Besmettingen voorkomen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft de afgelopen dagen veel vragen gekregen over het aangescherpte reisadvies. Onder anderen vakantiegangers die naar Kroatië vertrokken toen het reisadvies nog op geel stond, zeggen erdoor in problemen te komen. Maar door dit aangescherpte advies op te volgen dragen ze wel echt bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland, zegt het ministerie.

Alle niet-noodzakelijke reizen worden nu afgeraden. Reisorganisaties voeren geen reizen meer uit naar Kroatië en in geval van een pakketreis of een samengestelde reis hebben ze de verplichting reizigers te repatriëren.

'De reisorganisaties kunnen vragen over de gevolgen van een geboekte reis of dekking van de verzekering het beste beantwoorden', zegt het ministerie. 'Of u uw reis moet laten doorgaan, of eerder terug moet keren, is een beslissing die u zelf moet nemen. Het reisadvies is bedoeld om deze beslissing te kunnen nemen.'

TUI Nederland had zo'n 600 reizigers in Kroatië, van wie veruit de meesten met eigen vervoer naar het land zijn gereden. Een kleine honderd klanten boekten een pakketreis naar Kroatië. Zij keren donderdag terug naar huis. De reisorganisatie heeft mensen die met eigen vervoer naar Kroatië zijn gegaan, het dringende advies gegeven het land te verlaten. TUI zegt niet te weten of klanten aan die oproep gehoor geven.

LEES OOK: Deze mensen vieren vakantie in eigen land: 'Regen en wind krijgen we er gratis bij'