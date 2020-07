Zonnepark langs N11 moet 1800 huishoudens bedienen: 'Dit bespaart 3000 ton aan CO2'

Met zo'n 16.000 zonnepanelen komt langs de N11 tussen Alphen aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk het grootste zonnepark in de wijde omgeving te liggen. In totaal kunnen volgens initiatiefnemer IX Zon een kleine 1800 huishoudens van stroom worden voorzien. 'Daarmee wordt per jaar ongeveer 3300 ton aan CO2 vermeden', stelt directeur Sven Kamphues.

Van de negen hectare aan beschikbare grond wordt ongeveer vier hectare gebruikt om zonnepanelen op te plaatsen. Het gebeurt aan de kant waar het spoor tussen Leiden en Utrecht ligt, vlak bij tuincentrum De Bosrand. De zonnepanelen krijgen een maximale hoogte van 1,5 meter, waarmee het open landschap zo veel mogelijk behouden moet blijven. Daarbij is het streven om gebruik te maken van dezelfde elektriciteitsaansluiting als de windturbines aan de andere kant van de N11.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is al akkoord gegaan met het plan van IX Zon. Het bedrijf uit Leiden moet nu nog de vergunning en financiering rond krijgen, dan kan de zonneweide waarschijnlijk begin 2022 in gebruik worden genomen. 'We hebben de belangen van alle partijen zoveel mogelijk meegenomen', vertelt Kamphues. 'Netbeheerders, ProRail, Gasunie, Tennet. De provincie Zuid-Holland heeft ook een flinke stem gehad in dit verhaal, met name ten aanzien van de natuur. En er zijn enkele omwonenden, die uiteraard ook eigen belangen hebben.'

'Behoorlijke wachtlijst'

Om het project gestalte te geven, werkt IX Zon samen met de lokale coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn. Dat is een initiatief van inwoners die het gebruik van duurzame energie willen stimuleren. Een vergelijkbare constructie, weliswaar op kleinere schaal, bestaat al sinds vorig jaar op het dak van de nabijgelegen sociale werkplaats Rijnvicus.

'Dit is een park van bijna tweeduizend zonnepanelen. Een kleine tweehonderd huishoudens in de gemeente hebben een aandeel in het project gekocht', vertelt oprichter en voorzitter Ferd Schelleman, terwijl hij op het ruim dertien meter hoge Rijnvicus-gebouw staat. 'Op dit moment hebben we een behoorlijke wachtlijst van mensen die graag in zo'n project willen investeren. Dus als we in die zonneweide op dezelfde manier aan de slag kunnen, denk ik dat we dat vrij snel kunnen verkopen.'

Postcoderoosregeling

De coöperatie doet dat met een zogenoemde postcoderoosregeling. Deelnemers hoeven daarmee geen energiebelasting te betalen voor de kilowatturen die ze zelf opwekken. Toch ziet Schelleman dat er ook een drempel is om te investeren in zonnepanelen. 'Heel veel mensen zijn zich nog weinig bewust van de noodzaak van duurzame energie. Daardoor is het af en toe moeilijk om bewoners te interesseren voor dit soort projecten. Want financieel is het gewoon aantrekkelijk. Deelnemers verdienen hun investeringen in ongeveer acht jaar terug.'

Natuurorganisaties als IVN Alphen aan den Rijn en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hebben volgens hem 'absoluut geen bezwaar' tegen de aanleg van een zonneweide langs de N11. Die kost dik vijf miljoen euro, meldt Kamphues. Zijn bedrijf moet daarvan 10 à 20 procent zelf ophoesten, verder drijft het project grotendeels op subsidiegeld. 'Alles en iedereen is gekend. Als wij ons huiswerk goed hebben gedaan, verwacht ik dat dit een goede afloop gaat krijgen.'

