Zorgexperts bang dat tweede coronagolf nu al komt, 'maar dat besef moet nog doordringen'

Vier experts roepen het kabinet op om binnen enkele dagen nieuwe maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 'Het aantal besmettingen is de afgelopen week verdubbeld. Omdat het invoeren van nieuwe maatregelen tijd kost, is het belangrijk dat er nu maatregelen worden genomen', vertelt Wim Schellekens, een van de vier schrijvers van de brief aan de regering. 'We kunnen niet twee weken wachten, er moet nu gehandeld worden.'

Schellekens, woonachtig in Leiderdorp is oud-directeur van de Inspectie voor de Gezondheidsdienst. Hij reageert hiermee op het besluit van de Veiligheidsraad om geen extra maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus in te voeren. Wel gaat het Outbreak Management Team (OMT) onderzoeken of er een mondkapjesplicht in de openbare ruimte moet komen. Ook gaat het kabinet kijken of de quarantaineregels aangescherpt moeten worden.

De nieuwe onderzoeken komen er nadat een groep experts, waaronder Schellekens, het kabinet had opgeroepen om binnen drie dagen nieuwe coronamaatregelen te nemen om de opleving van het virus de kop in te drukken. 'We dachten allemaal, ook omdat de cijfers zo goed waren, dat we er doorheen waren, dat de tweede golf pas in het najaar komt', aldus Schellekens. 'Wij zijn bang dat dat nu al het geval is, maar dat besef moet nog even doordringen.'

Nieuwe lockdown voorkomen

Schellekens maakt deel uit van een groep experts die door de regering is gevraagd om de invoering van de coronamaatregelen te evalueren en te kijken hoe een tweede golf voorkomen kan worden. 'In eerste instantie zou ons rapport eind augustus af zijn. Dat we nu versneld advies hebben gegeven laat de urgentie van de zaak zien. We moeten een nieuwe lockdown koste wat het kost voorkomen.'

De experts adviseren het kabinet een aantal aanvullende maatregelen te nemen, zoals het verplichten van mondkapjes in bijvoorbeeld horeca en bij contactberoepen. 'Het gebruik van maskers is een klaarblijkelijk controversieel onderwerp', zo staat in de brief. 'Echter kan het bijdragen aan de som der maatregelen, vooral daar waar het houden van anderhalve meter afstand niet altijd een optie is.'

Goede aanvulling

Schellekens legt uit waar de experts hun waarde in de mondkapjes zien. 'Alleen een mondkapje is niet voldoende, maar we denken wel dat ze in enige mate kunnen beschermen. Zeker op plaatsen waar je geen afstand kunt houden. We zien daarom in de mondkapjes een goede aanvulling op de huidige regels. Een mondkapje moet volgens ons dan ook niet komen in plaats van het houden van afstand. En daarnaast is het een duidelijk symbool dat het virus nog niet weg is.'

Nederland neemt op het gebied van mondkapjes een ander standpunt in dan de meeste andere landen. 'Mensen die uit het buitenland komen verbazen zich er over hoe snel het dragen van een mondkapje went en dat dit in Nederland nog niet is ingevoerd', zo vertelt Schellekens. 'Ik snap dat mensen niet graag een mondkapje dragen, maar aan de andere kant, een chirurg draagt er ook de hele dag een als hij aan het werk is. Het is alleen even wennen.'

Communicatie niet duidelijk genoeg

In het advies kijken de experts niet alleen naar het gedrag van de burger, maar ook naar wat de overheid beter kan doen. Zo is de communicatie niet duidelijk genoeg. 'Wanneer je klachten hebt, blijf dan zoveel mogelijk thuis', zo geven ze in de brief een voorbeeld. 'Wat zoveel mogelijk is, wordt niet verder toegelicht, wat de klachten zijn blijkt voor velen onduidelijk.'

Ook het bron- en contactonderzoek van de GGD moet volgens de vier briefschrijvers beter. Volgens de experts worden er mensen niet getest omdat ze de testlocaties niet kunnen bereiken. Hiervoor zouden meer thuistest moeten komen. Verder vinden de wetenschappers dat er teveel tijd zit tussen het moment dat mensen klachten krijgen en het bron- en contactonderzoek is afgerond. Omdat de isolatierichtlijnen niet voldoende worden opgevolgd heeft dit volgens de experts tot gevolg dat mensen langer besmet doorlopen dan nodig, of dat nieuwe infecties helemaal gemist worden.

Coronamoe

Minister Hugo de Jonge liet in een brief aan de Tweede Kamer eerder deze week weten dat hij de huidige maatregelen voor 1 september wil evalueren. Hiervoor gaat hij gebruik maken van een groot aantal experts, waaronder Schellekens. De vier briefschrijvers zijn van mening dat er niet tot september gewacht kan worden met het nemen van nieuwe maatregelen. 'Het aantal besmettingen is afgelopen week verdubbeld. We zien dat mensen coronamoe zijn geworden', vertelt de Leiderdorper. 'Mensen zijn het zat, en dat is heel begrijpelijk, maar ondertussen zijn er in heel Nederland honderd brandhaarden ontstaan waar meer dan zes mensen zijn besmet. Dat maakt ons ongerust.'

Het is volgens Schellekens belangrijk dat het kabinet laat zien geleerd te hebben van de uitbraak van het virus. 'We zien nu dezelfde ontwikkeling als begin maart. Toen werd er twee tot drie weken gewacht om te zien hoe het virus zich ontwikkelde voor er extra maatregelen werden genomen. We weten nu dat als je te lang wacht de druk op de GGD te groot wordt om goed bron- en contactonderzoek te doen. Daarom roepen wij op om nu nieuwe maatregelen te nemen, ook omdat het twee tot drie weken duurt voor je daar de resultaten van ziet.'

Minder vrijblijvend

De experts hebben in een brief aan de minister-president een aantal mogelijke maatregelen voorgesteld. 'Het belangrijkste is dat de maatregelen die de regering tot nu toe heeft genomen prima zijn. Afstand houden en handen wassen zijn heel belangrijk. Alleen moeten we er ons wel aan houden. De urgentie verdwijnt, en daarom mag het van ons wel minder vrijblijvend.' Zo worden reizigers uit landen met een oranje of rood reisadvies gevraagd in quarantaine te gaan. Dit moet volgens de experts verplicht worden. 'En handhavers mogen wel wat minder coulant worden en langzaamaan wat strakker gaan handhaven.'

Schellekens vertelt dat de auteurs inmiddels in gesprek zijn met het ministerie van volksgezondheid, maar dat hij niet weet wat ze zullen beslissen. 'Ik verwacht wel dat ze de komende dagen extra maatregelen gaan nemen. Ze hebben ons om advies gevraagd, en het feit dat we nu versneld advies geven geeft de urgentie wel aan. Ik ben heel benieuwd voor welke maatregelen de minister kiest.'

Gezicht op tv

Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad komen er voorlopig geen extra maatregelen om de opleving van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft hij laten weten na overleg met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Het kabinet gaat het OMT wel om advies vragen over het nut van mondkapjes. 'Van mondkapjes is nog niet aangetoond dat het substantieel helpt', zei Bruls. Minister Grapperhaus had al benadrukt dat een mondkapje niet in plaats van een andere richtlijn zal worden ingevoerd.

Ten slotte hopen de auteurs met de brief ook te bereiken dat de minister-president zijn persconferenties weer hervat. 'Er moet een gezicht op tv', vertelt Schellekens. Volgens de briefschrijvers geeft het feit dat de ministers op vakantie gaan onbewust het signaal dat mensen kunnen versoepelen, omdat ze dat zelf ook doen. 'Ik vergelijk het maar met de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. Die gaat 24 uur per dag door. En dat zeven dagen in de week. Zo is het ook met deze crisis. Het virus gaat ook niet op vakantie.'

