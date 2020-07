Veertien maanden cel geëist tegen overvaller Haagse snackbar

Het gaat allemaal heel snel die avond op 11 februari van dit jaar. Samen met een andere jongen stormt de verdachte de snackbar aan de Noordbeekdwarsstraat binnen. De een houdt het personeel onder schot, de ander springt over de toonbank en pakt het geld, zo’n 200 euro. Vervolgens gaan de overvallers er op een gestolen scooter pijlsnel vandoor.

De volgende dag houdt de politie de verdachte aan. Volgens de verdachte is hij een meeloper. Hij liet zich naar eigen zeggen meesleuren door de andere verdachte. Onzin, zegt de officier. Volgens haar lag het initiatief juist bij hem. Zo zou uit Whatsapp-berichten blijken dat hij er goed over na had gedacht. Ook droeg hij het wapen de volgende dag nog bij zich. Wie de andere verdachte is, is nog niet bekend.

Jeugdstrafrecht

Tijdens de zitting zegt de verdachte spijt te hebben van de overval. Ook zou hij schoon schip willen maken. De officier legt uit dat de strafeis veel hoger had kunnen uitvallen. Ze heeft er namelijk rekening mee gehouden dat hij nog jong is. Was hij ouder geweest had hij zomaar vier jaar cel aan zijn broek kunnen krijgen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.