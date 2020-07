Coronamaatregelen in pretparken: 'Mensen hebben eigen verantwoordelijkheid'

'We hebben het park natuurlijk ingericht op alle covidmaatregelen, met markeringen op anderhalve meter en dat loopt nog steeds prima', vertelt Yvette Nieboer van Madurodam in Den Haag. 'Bezoekers begrijpen het.'

De minatuurstad laat ook niet te veel bezoekers tegelijk binnen. Elk kwartier mag een bepaald aantal mensen naar binnen. 'Zo komen we aan een goede spreiding en is het mogelijk dat bezoekers die afstand kunnen bewaren.'

'Voldoende ruimte in het park'

'We hebben medewerkers rondlopen die een oogje in het zeil houden', zegt Nieboer. 'Maar uiteindelijk is het wel aan de bezoekers zelf om de verantwoordelijkheid te nemen. Je ziet wel, net als in de samenleving, dat mensen wat makkelijker worden. Maar er is voldoende ruimte in het park om je wel aan de afstanden te houden.'

Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn heeft éénrichtingsverkeer ingesteld en biedt veel mogelijkheden aan het publiek om de handen te desinfecteren. Bij Avifauna moet je ook online reserveren. 'Dus wij kunnen behoorlijk sturen in de hoeveelheid mensen die wij toelaten', zegt directeur John de Hoon. 'Mensen houden zich best wel goed aan de coronaregels', zegt hij.

Behoorlijk gemoedelijk

'En wat je ziet is dat hoe drukker het is, hoe meer mensen zich eraan houden. Aan het eind van de dag is het wat rustiger, dan zien ze de rest van bezoekers ook niet meer één kant oplopen en dan vergeten ze het soms. Er komen hier natuurlijk heel veel mensen dus het kan niet altijd goed gaan. Maar ze hebben er begrip voor als je er iets van zegt. Het gaat behoorlijk gemoedelijk hoor.'

Bij Sea Life in Scheveningen is het 'gewoon druk'. 'De vaste tijdslots lopen vol', meldt een woordvoerster. 'Wij doen er zelf van alles aan om ervoor te zorgen dat mensen afstand kunnen houden. Maar iedereen heeft natuurlijke een mening over de coronamaatregelen. Dus de een handelt er wel naar en de ander niet. Dat is hier net als in de supermarkt.' Wel zegt de woordvoerster van Sea Life dat er nog niet is ingegrepen.

Archeon

Bij museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn merken ze dat mensen heel voorzichtig zijn. Ze werken er met tijdslots en zijn er tevreden over: 'Bij ons loopt het goed', zegt een woordvoerster. Er is bij Archeon een vaste route en hulpmiddelen die anderhalve meter afstand moeten bevorderen.

Familiepark Drievliet in Den Haag liet eerder deze week al weten dat het soms moeilijk is om mensen aan de anderhalve meter te houden, 'Maar wij kunnen niet de hele dag politieagentje spelen. Mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid.'

Verplichte mondkapjes

Ook over de verplichte mondkapjes willen verschillende woordvoerders iets kwijt. Veelal zeggen ze dat het besluit om mondkapjes te verplichten van de overheid zou moeten komen. Bijvoorbeeld Yvette Nieboer van Madurodam: 'Een lastige vraag', noemt ze het. 'Wat dat betreft wachten wij over het algemeen eerst af wat de overheid en het RIVM zeggen, om ons beleid vervolgens daarop te baseren.'

Directeur De Hoon van Avifauna: 'Daar heb ik niet echt een mening over, als ze dat verplicht gaan stellen, vinden wij het prima. Zo niet, dan is dat ook prima. Wat de overheid bepaalt, dat volgen wij steeds.'

Bezoekersaantallen

Het heeft invloed op de bezoekersaantallen dat er geen buitenlandse toeristen zijn en dat er gebruik wordt gemaakt van tijdslots. 'Het aantal Nederlandse bezoekers gaat wel richting het oude niveau, maar het aandeel buitenlandse toeristen is normaal 40 tot 45 procent', zegt Yvette Nieboer van Madurodam. Dat scheelt op jaarbasis zo'n 315.000 mensen.

'Normaal gesproken is het hier een stuk drukker', zegt ook John de Hoon van Avifauna. Avifauna heeft nu per dag 1500 bezoekers tegelijk binnen. Normaal zijn dat er 2000 tot 3000. 'We hebben het dus wel lastig. Maar we houden het voorlopig nog wel even vol. De overheid geeft aan te verwachten dat het komend voorjaar wel een beetje over is. En ja, dan hebben we gewoon een heel vervelend jaar gehad, net als iedereen.'

Jaar om snel te vergeten

'Er zijn ook bedrijven en gezinnen die een veel vervelender jaar hebben gehad, dus ja. Zo gaat het jaar bij iedereen de boeken in, denk ik. Een jaar om snel te vergeten.'

