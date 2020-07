Geboortegolf in Haags Dierencentrum: 55 kittens zoeken nieuw baasje

'Deze is gebracht door de Dierenambulance', vertelt Richelle Sielemann van het Haags Dierencentrum over een rode poes met zes jongen. 'Mogelijk is ze naar buiten gegaan om daar te bevallen, maar het kan ook dat haar baasje haar met kittens en al op straat heeft gezet.'

Bij het asiel vangen ze vaak nestjes met kittens op die zijn gedumpt door mensen die geen jonkies willen, of niet weten wat ze er mee aan moeten. 55 jonge poezen is ook nog lang geen record. 'Vorig jaar waren er wel honderd', weet Sielemann.

Verzorging kost tijd

De rode poes gaat languit op haar zij liggen om de kittens de gelegenheid te geven te zogen. 'Maar ze maakt niet genoeg melk aan, dus we moeten de kleintjes ook nog de fles geven. Elke twee uur alle zes. Ja, dat kost een hoop tijd.'

Een binnengebracht dier is de eerste twee weken nog van de eigenaar, dus als de rode poes niet is gedumpt maar zelf buiten is gaan bevallen dan kan het baasje zich nog melden. Gebeurt dat niet dan worden de kittens aangeboden voor adoptie. 'Als we ze op Facebook of onze site zetten zijn we ze vaak nog dezelfde dag kwijt', aldus Sielemann, 'zeker als ze rood zijn, dat is een populaire kleur.'

Steriliseren

De verzorgster heeft nog wel een tip voor nieuwe baasjes die niet ook onverwacht met een nestje willen zitten: 'Laat ze altijd steriliseren als ze zes maanden oud zijn.'

