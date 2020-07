Laatste contractjaar van Pinas bij ADO: 'Verlengen? Kan, we gaan zien wat er gebeurt'

Hij was vorig seizoen één van de weinige lichtpuntjes in de selectie van ADO Den Haag. Van de 26 competitiewedstrijden startte Shaquille Pinas er 25 in de basis. Één wedstrijd moest hij wegens een schorsing missen. Met deze statistieken heeft de 21-jarige centrale verdediger zich opgewerkt tot steunpilaar van de selectie. Alleen gaat Pinas nu zijn laatste contractjaar in. Wat nu?

'Alles ligt nu nog open', zegt Pinas tijdens de eerste trainingsweek van het nieuwe seizoen. 'Ik focus mij op ADO en kijk wat er gebeurt. Wat er tussen clubs gebeurt, is niet aan mij, dan moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. Je weet wel dat er wat interesse is, maar om nou te zeggen dat het concreet is… Ik voel me goed bij ADO.'

'Als er wat komt, dan komt er wat. Dat is dan goed voor ADO en goed voor mij. Een voetballer heeft ambities. Tot nu toe ligt mijn focus op ADO. Langer in Den Haag blijven? Dat is ook een optie. We zullen de komende tijd wel zien wat er op mijn pad komt.' ADO Den Haag hoopt het contract van de talentvolle verdediger open te breken en te verlengen. Gesprekken met de zaakwaarnemer van Pinas zijn reeds gestart, een concreet voorstel ligt er nog niet.

'Het matje ligt er lekker bij'

In de eerste trainingsweek is het vooral weer ouderwets genieten voor de spelers. 'Ik heb dit echt gemist man', vertelt Pinas, die doelt op alle beperkingen vanwege de 'coronabreak', zoals hij het zelf noemt. 'Het nieuwe complex waar we trainen is mooi, het matje ligt er lekker bij.'

Pinas kijkt na een vervelend seizoen positief vooruit. 'Gevoelsmatig gaan we een goed seizoen tegemoet. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit een topteam gaat worden. Maar ik heb het gevoel dat de nieuwelingen goed in de groep liggen. Dat er met de nieuwe jongens kwaliteit is gekomen, zoals een Bourard, Bijen en De Boer.'

'Gezonde concurrentie'

In de afgelopen weken haalde ADO Den Haag zes nieuwe spelers, waarvan twee voor de laatste linie. 'Concurrentie is altijd goed toch?', zegt Pinas. 'Bijen is gewoon een hele goede verdediger. Hij was captain bij FC Twente. Boy Kemper is er bijgekomen, die heeft een aantal jaar Ajax achter zijn naam, dat is niet niks. Ik zie het als gezonde concurrentie.'

