Proeft automobilist van eigen vracht? Beschonken bestuurder van weg gehaald

Of hij van zijn eigen lading geproefd had is niet duidelijk, maar toevallig is het wel. Een bestuurder van een bestelbus werd vrijdagmorgen door de politie van de weg gehaald nadat hij slingerend over de A4 reed. Tijdens de controle bleek dat de chauffeur te veel had gedronken. Wat hij vervoerde? Flessen wijn.

Nadat de politie de bestuurder met een 'slokkie' op staande had gehouden, werd ook de bestelbus gecontroleerd. Daaruit bleek dat het voertuig eerder bij een aanrijding betrokken was. Hierdoor stond de trekhaak van de bus niet meer in het midden en gaf de politie de bus een zogenaamde WOK-status. Dat betekent Wachten op Keuring en houdt in dat de bestuurder niet meer op de openbare weg mag rijden met de bestelbus tot deze gekeurd is.

De chauffeur onderging ook een ademanalyse. De meting was volgens de politie op dat moment niet voldoende om het rijbewijs van de bestuurder in te nemen. Wel hebben de agenten van Leidschendam-Voorburg de zaak nog in behandeling voor een verdere afwikkeling.

