Drive-in bioscoop op parkeerplaats langs de A4: 'We willen hier mee doorgaan'

Vrijdag was de eerste film op het doek te zien en dat kon natuurlijk geen andere film zijn dan de klassieker Grease. Geheel in de tijdgeest van de drive-in, want naar de bios met de auto was vooral in Amerika in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw erg populair. Nu, in tijden van corona, is de drive-inn bioscoop nieuw leven ingeblazen maar dan wel met de techniek van nu: het scherm geeft ook bij daglicht perfect beeld.

'Het idee is eigenlijk uit nood geboren', vertelt organisator Tony Jongkind. 'Door de coronacrisis lag het vliegverkeer zo goed als stil en moesten we zoeken naar alternatieven voor ons bedrijf.'

Geluid via de radio

Een deel van het terrein wordt verhuurd aan een sportschool en daar is nu de A4 drive-inn bioscoop bijgekomen. Geheel in Amerikaanse jaren vijftig stijl lopen er meisjes met kleurige kleding rond en staan er een aantal blinkende Amerikaanse auto's. Er wordt popcorn gegeten en uit grote bekers cola gedronken. 'Een opening met Grease moet natuurlijk wel helemaal zoals het hoort', vindt Jongkind.

Het geluid van de film schalt niet uit de boxen maar kan worden opgezocht via FM 96.0. 'We hebben een frequentie aangevraagd bij het commissariaat voor de media en die hebben deze frequentie voor een maand toegezegd. We zijn nu alweer bezig om de volgende maand ook aan te vragen want we willen hier wel mee doorgaan,' zegt Jongkind.

'Onze dag kan niet meer stuk'

De bezoekers zijn enthousiast over de drive-inn bioscoop. Een stel zit in een mooie oldtimer met een transistor radio binnen handbereik te glunderen. 'Dit is onze tijd, Grease, lekker wegzwijmelen bij John Travolta en Olivia Newton John, onze dag kan niet meer stuk.'

LEES OOK: Drive-in bioscoop op Malieveld komt er niet