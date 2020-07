Programma Leidens Ontzet uitgekleed: geen kermis en geen live muziek

Leidens Ontzet wordt dit jaar wel gevierd op 3 oktober, maar in zeer beperkte vorm in verband met de coronamaatregelen. Zo komt er helemaal geen kermis in de stad en er is ook geen live muziek. Dat maakten de gemeente Leiden, de 3 October Vereeniging en Koninklijke Horeca Nederland Leiden vrijdag bekend.

Mediapartner Sleutelstad meldt dat zowel de traditionele kermis als de nostalgische kermis niet doorgaat. Ook zijn er dit jaar geen pontons in het water van de Nieuwe Rijn. Wethouder Yvonne van Delft: 'We willen voorkomen dat de binnenstad op 2 en 3 oktober vol met mensen staat. Een kermis in de binnenstad is daarbij niet haalbaar. Dan kun je je niet aan de anderhalve meter afstand houden. En dat is niet verantwoord.' Ze zegt het wel 'ontzettend jammer' te vinden.

De gemeente en de 3 October Vereeniging hebben naar eigen zeggen uitgebreid gezocht naar een alternatieve locatie voor de kermis, maar dat bleek te duur. Er wordt hard gewerkt aan een alternatieve programmering, meldt Rik Kamps, voorzitter van de 3 October Vereeniging. Een deel van de programmering wordt online aangeboden.

Taptoe digitaal

De horeca in de binnenstad zal, voor zover nu te voorzien is, open zijn met Leidens Ontzet, maar zonder programmering en zonder pontons in de grachten.

Na de zomervakantie wordt er stapsgewijs meer bekendgemaakt over het programma. Eerder werd al bekend dat de Taptoe dit jaar digitaal zal plaatsvinden.

KIJK TERUG: Leidens Ontzet: de Grote Optocht en gezelligheid op de kermis