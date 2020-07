Advocaat wil reconstructie van dodelijke steekpartij 's-Gravenzande

De advocaat van Mariusz S. wil een reconstructie van de dodelijke steekpartij aan de Sand Ambachtstraat in 's-Gravenzande afgelopen februari. Dit zei hij vrijdag tijdens de pro-formazitting in de Haagse rechtbank. Volgens de advocaat is de steekpartij nog met te veel onduidelijkheden omgeven. Bij de steekpartij raakte een 41-jarige man uit Den Haag eerst gewond waarna hij zes dagen later in het ziekenhuis overleed.

Het slachtoffer was op de bewuste zaterdag met een andere persoon naar de woning van de 33-jarige verdachte gekomen. Daar kwam het tot een steekpartij. Slachtoffer en verdachte zijn allebei afkomstig uit Polen. Volgens S. moet de de persoon die met het slachtoffer was meegekomen naar 's-Gravenzande worden beschouwd als de verdachte.

De rechtbank heeft de afgelopen tijd verschillende getuigen van de steekpartij laten ondervragen. Uit die verhoren is niet op te maken wat er precies is gebeurd, aldus de advocaat van de verdachte, Frank Broersma. 'Er zijn heel veel tegenstrijdige verklaringen', zei hij in de rechtbank. 'Niemand wil het achterste van zijn tong laten zien.'

Achter een container

Probleem is dat de confrontatie tussen de verdachte en het slachtoffer achter een container heeft plaatsgevonden. Daardoor hebben de getuigen de steekpartij niet goed meegekregen en is het heel moeilijk om de exacte gebeurtenissen te achterhalen. 'Dat wordt nog een hele klus voor de rechters', meent advocaat Broersma.

De advocaat verzocht de rechtbank daarom om een reconstructie te houden. Dat hoeft niet ter plekke in 's-Gravenzande, maar zou ook kunnen met foto's of tekeningen. De politie gaat kijken of dat mogelijk is.

Schorsing voorarrest

De advocaat vroeg vrijdag tevergeefs om schorsing van het voorarrest van de Poolse verdachte. Hij is verantwoordelijk voor de verzorging van zijn kinderen in Polen. Als hij daarvoor niet met geld over de brug komt, is hij zelfs voor de Poolse wet strafbaar. De Haagse rechtbank weigerde echter de verdachte vrij te laten.

De rechtszaak wordt op 2 oktober voortgezet, met mogelijk een inhoudelijke behandeling.