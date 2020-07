Leidenaar gaat vrijuit omdat zaak te lang op plank Openbaar Ministerie blijft liggen

Een 40-jarige Leidenaar die volgens het Openbaar Ministerie (OM) in juni 2011 zijn toenmalige partner zou hebben mishandeld, is vrijdag - ruim negen jaar later - vrijuit gegaan. Niet per se omdat hij onschuldig is: schuld of onschuld is namelijk niet vast komen te staan. De politierechter oordeelde dat de zaak veel te lang op de plank van het OM was blijven liggen en dus werd het niet-ontvankelijk verklaard. De hele zaak is daarmee van de baan en wordt niet meer behandeld. 'Een uniek geval', aldus de politierechter. Een zaak blijft weleens vaker te lang op de plank liggen, maar zelden zó lang.

Volgens de advocate van de verdachte, Judith Dijkstra, was de zaak in 2012 al eens opgeschort. In september 2013 werd vervolgens door de rechtbank besloten dat het slachtoffer en haar moeder eerst nog eens nader moesten worden gehoord op een nieuwe zitting.

Maar zover kwam het nooit. Jaarlijkse verzoeken van de raadsvrouw aan het OM om de zaak voor te laten komen ten spijt. Uiteindelijk ontving advocate Dijkstra vorige maand, zes of zeven jaar dus na het laatste tussenbesluit van de rechtbank in 2013, toch nog een brief van Justitie. Volgens de raadsvrouw maakte het OM daarin excuses en zei een officier van justitie het 'een compleet raadsel' te vinden waarom de zaak nog altijd niet inhoudelijk behandeld was.

Haren trekken, duwen, schoppen

'Ik heb dit niet eerder meegemaakt', zei de raadsvrouw vrijdag. Zij, maar ook het OM zelf, vond dat de rechter tot een niet-ontvankelijkheidsverklaring moest komen. Dat is gebeurd. De strafzaak zelf is daarmee van de baan en er komt dus ook niet meer aan de orde wat er nou allemaal gebeurd was in 2011 tussen verdachte en zijn partner. Volgens de dagvaarding zou de Leidenaar haar aan de haren hebben getrokken, omver hebben geduwd en geschopt.

De Leidenaar is niet meer samen met de vrouw. De identiteit van het vermeende slachtoffer in deze zaak is niet bekend, waardoor zij niet om een reactie kon worden gevraagd. Het OM heeft desgevraagd nog geen reactie gegeven.

