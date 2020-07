Dit is de nieuwe datum van de Invictus Games in Den Haag

De vorige editie van de Invictus Games was in 2018 in Sydney | Foto: GettySports for Invictus Games Foundation

De Invictus Games in Den Haag worden volgend jaar gehouden van 29 mei tot 5 juni. Het evenement werd dit jaar geschrapt als gevolg van de coronapandemie. De nieuwe data zijn vastgesteld in overleg met de gemeente Den Haag. De wedstrijden zijn bedoeld voor militairen en veteranen die tijdens hun missie fysiek of mentaal gewond zijn geraakt.

De organisatie moet uiteraard rekening houden met covid-19, zegt voorzitter Mart de Kruif van de Invictus Games Den Haag 2020. 'Het coronavirus en de effecten ervan beïnvloeden elk publiek massa-evenement.'

De Kruif zegt dat de Invictus Games veilig georganiseerd zullen worden. 'Voor de deelnemers en hun dierbaren en wanneer we een breder publiek van toeschouwers overwegen, zullen we moeten werken binnen de huidige covid-19-maatregelen. We streven er nog steeds naar om veilige, verrassende en impactvolle Games te leveren.'

Invictus Spirit

Benito Versluijs zou dit jaar een van de leden zijn van het Nederlandse Invictus Games-team. Hij zegt: 'Het was een grote teleurstelling dat de Invictus Games dit jaar niet konden plaatsvinden, maar ook begrijpelijk in de huidige situatie. Ik kijk ernaar uit om deel te nemen aan de Games in 2021.'

'Al het harde werk en de inspanningen van de organisatie en de Nederlandse delegatie zijn nog steeds waardevol en een goede basis om te werken aan een nog mooier evenement in 2021', vertelt Versluijs. 'Samen met mijn teamgenoten, familie en vrienden zullen we onze onoverwinnelijkheid vieren en de Invictus Spirit tonen. Nu we een datum hebben waarop we ons kunnen concentreren, kan ik nieuwe doelen stellen en richting mei 2021 werken. Samen met het team plannen we de trainingsmomenten in, zodat we allemaal bereid zijn om onze kracht aan de wereld te tonen.'

