Goudse Schouwburg moet mensen ontslaan: 'Dit is heel wrang'

Twee weken geleden besloot de gemeente Gouda nog om de schouwburg 200.000 euro te schenken. Wethouder Thierry van Vugt van Cultuur meldde toen: 'Met deze schenking wordt de continuïteit van de Goudse Schouwburg voor de bezoekers voorlopig geborgd, maar extra steun is cruciaal om de deuren van dit unieke, goedlopende theater ook komende maanden en jaren open te houden.'

Directeur Tineke Maas zei toen al: 'We zijn er natuurlijk heel blij mee, maar de nood blijft hoog. De onzekerheid is nog heel groot'. En nu heeft de schouwburg dus mensen moeten ontslaan. 'We hebben natuurlijk net als veel culturele organisaties waar alle activiteiten zijn stilgevallen moeten kijken waar we konden bezuinigen. We hebben contracten die afliepen niet verlengd. Daardoor vertrokken er langzaamaan steeds mensen uit de organisatie.'

Triest verhaal

Het gaat daarbij om medewerkers die alleen actief zijn rond voorstellingen in de schouwburg en filmvertoningen, bijvoorbeeld in de horeca. Drie andere personeelsleden vonden een andere baan. Vanwege de onzekerheid rond corona werd ervoor gekozen daar geen anderen voor aan te nemen. 'We hadden gehoopt het daarmee te redden, maar we moeten nu toch voor twaalf mensen het contract beëindigen en met hen zijn we in gesprek. Dat is helaas het trieste verhaal', zegt Maas.

Er zijn nog zo'n 75 mensen over in de organisatie. De voorstellingen en filmvertoningen zijn weer gestart, maar met veel minder publiek dan normaal. 'Dat betekent dat we sinds 1 juni in de bioscoop een bezetting hebben van ongeveer dertig procent van wat we normaal gesproken hebben in deze maanden', zegt Maas.

Heel wrang

Met veel kunst- vlieg- en schuifwerk is er nu voor de schouwburg een coronaproof programma opgezet, dat loopt tot en met december. In de schouwburg kan daarbij maar twintig tot 25 procent van de normale publieksbezetting naar binnen. Op 15 augustus is de presentatie van het aanbod. 'Als dat gaat verkopen zoals we hopen, dan gaan we het redden tot het eind van het jaar met deze personele bezetting.'

'Verder zijn we volledig afhankelijk van de overheidsmaatregelen. Dat is natuurlijk het frustrerende. Ik heb aangenamere tijden meegemaakt. Het zijn allemaal dingen waarop je zelf geen invloed hebt, dat maakt het heel wrang', zegt directeur Maas. 'Ik hoop dat als het weer aantrekt, dat we mensen kunnen vragen om toch weer te komen werken.'

