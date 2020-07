Lang wachten op uitslag coronatest: 'Weet niet of ik me weer laat testen bij snotneus'

Mensen die in Zuid-Holland een coronatest hebben laten doen, hebben soms meer dan 72 uur op de uitslag moeten wachten. 'Terwijl ze zeiden dat de uitslag er binnen 24 uur, maximaal 48 uur zou zijn', zegt één van hen, die anoniem wil blijven, zaterdagmiddag. 'Ik vraag mij wel af of ik mij een volgende keer als ik een snotneus heb weer zal laten testen', vervolgt hij.

'Mijn vrouw heeft een tandartsafspraak moeten verzetten, de kinderen willen weten wanneer ze weer naar opa en oma mogen en ik heb mij al een paar diensten moeten laten vervangen op mijn werk', vertelt hij. 'En dat, terwijl ik eigenlijk al vrij snel zonder klachten was.'

Woensdagochtend stond hij op met een verkouden gevoel en meldde zich uit voorzorg en in overleg met zijn chef aan voor een coronatest. Die kon niet binnen 24 uur worden afgenomen, hoewel dat wel door de GGD werd beweerd. 'Ik kon uiteindelijk pas donderdagmiddag terecht, terwijl mijn klachten woensdagavond al bijna waren verdwenen. Maar ja, ik heb besloten toch maar het zekere voor het onzekere te nemen.' En vervolgens begon het wachten op de uitslag, die er zaterdagmiddag, ruim vijftig uur na de test, nog steeds niet was.

Opgeschaald

Het ministerie van volksgezondheid laat zaterdagmiddag weten dat iedereen die zich wil laten testen inmiddels weer binnen 24 uur terecht zou moeten kunnen. 'De GGD'en hebben daarvoor voldoende opgeschaald na de drukte van de afgelopen dagen', aldus het ministerie.

De teststraten trokken wekenlang veel minder mensen dan ze aankonden, maar de afgelopen dagen 'was er sprake van een piek in het aantal aanvragen', erkent het ministerie. Mensen met klachten die doen denken aan het coronavirus moesten daarom in bijvoorbeeld Noord-Brabant en Zeeland soms langer wachten dan de maximaal 48 uur die is voorgeschreven.

Zorgpersoneel vroeg voorrang

Ook sommige mensen die in de gezondheidszorg werken en bewoners van zorginstellingen sloten aan in de rij. Deze mensen kunnen zich ook zonder klachten laten testen. Vakbond NU'91 drong er daarom opnieuw op aan dat personeel in de zorg voorrang zou krijgen bij coronatests, maar dat is nu volgens het ministerie dus niet meer nodig, omdat de capaciteit is opgeschroefd.

Bij het ministerie van volksgezondheid 'is het beeld inu dat iedereen binnen 24 uur een testafspraak krijgt'.

LEES OOK: Grapperhaus over toename coronabesmettingen: 'Zorg dat je gedrag niet verslapt'