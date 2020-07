Leiden schaart zich achter oproep Zoetermeer voor meer geld van het Rijk

Op CDA en VVD na steunen alle partijen uit de Leidse gemeenteraad de landelijke oproep van de gemeente Zoetermeer, meldt mediapartner Sleutelstad. De gemeenteraad van Zoetermeer wil kijken of het mogelijk is om meer geld te eisen van het Rijk. Door samen een front te vormen met andere gemeenten hoopt de Zoetermeerse raad de rijksoverheid ertoe te bewegen meer geld vrij te maken.

Volgens de Leidse partijen zijn er de afgelopen jaren meer taken bijgekomen voor gemeenten en niet meer geld. 'Nagenoeg alle gemeenten in Nederland kampen met forse financiële problemen. Dat komt vooral door de forse overschrijdingen in de jeugdzorg, maar ook in de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is niet anders in Leiden', schrijven de zeven fracties in een persbericht.

Hoewel Leiden probeert de kosten te beperken, constateren de fracties dat de rek er uit is. 'Er is 450 miljoen euro bezuinigd en over toekomstige uitkeringen van het Gemeentefonds is veel onzekerheid', schrijven de zeven partijen. Daarnaast verwachten ze dat de recente corona-uitbraak zal leiden tot zwaardere zorgtaken met beperkte compensatie van de rijksoverheid.

'Wat gaan wij zeggen dan?'

Het CDA is een andere mening toegedaan. Fractievoorzitter Joost Bleijie vindt het een beetje dubbel: 'Wat gaan wij zeggen dan? ‘Hallo Den Haag, meer geld graag. We geven zelf geld uit als water, bezuinigen doen we niet, we lenen ons suf, toch willen we meer geld', schrijft hij op Twitter.

Eerder kreeg de oproep uit Zoetermeer al bijval vanuit de gemeente Oegstgeest en Voorschoten.

